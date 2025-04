VIOLÊNCIA

Criminosos fazem família refém durante fuga após confronto com policiais

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (3)

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2025 às 08:48

Armamento e drogas apreendidos na ação Crédito: Divulgação

Um homem, duas mulheres, um adolescente e uma criança foram feitos reféns dentro da própria casa no bairro de Fazenda Grande I, em Salvador, na noite de quinta-feira (3). De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), cinco suspeitos invadiram a casa das vítimas durante uma fuga após entrarem em confronto com agentes. >

“Os militares do 22º BPM realizavam ações de policiamento no bairro, quando avistaram um grupo de homens armados que, diante da presença policial, atiraram contra os agentes. Houve o revide e parte do grupo adentrou um imóvel”, informa a PM em nota.>

Por conta da situação de cárcere, o Bope foi acionado para iniciar as negociações com para liberação de reféns. Os suspeitos chegaram a abrir live nas redes sociais e pediram a presença da imprensa no local. Após horas com a família refém, os suspeitos decidiram se entregar e os cinco foram presos em flagrante.>