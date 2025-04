DIAS DE GLÓRIA

Feriado emendado e em dia útil: relembre quais serão as datas que garantem folga em 2025

Primeiro semestre terá dois feriadões prolongados

Se tem uma coisa que a gente gosta, é feriado emendado. Pode respirar tranquilo que, somente no primeiro semestre, haverá dois feriadões. Isso porque Sexta-Feira da Paixão, no dia 18 de abril, será emendado com Tiradentes, de 21 do mesmo mês. Em junho, Corpus Christi, celebrado no dia 19, antecede o tão aguardado São João, no dia 24. >