SAÚDE

Quais exames precisam ser feitos a partir dos 40 anos e por quê?

Nesta fase, os processos fisiológicos estão mais lentos e menos eficientes

Já o hepatologista Raymundo Paraná, professor titular de Gastro-Hepatologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), defende que a recomendação de exames depende do perfil de cada paciente, da anamnese (entrevista do médico com o paciente), da história genética, dos exames físicos e se o paciente rem fatores de risco. "O que se vê hoje são médicos despreparados, solicitando 30, 40 tubos de exames fúteis, que eu espero que não seja apenas por má qualidade técnica, porque se for para ganhar dinheiro indiretamente, seria um absurdo", diz Paraná. >