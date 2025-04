SANÇÃO DISCIPLINAR

PM com mais de 43 mil seguidores é advertida após postar vídeo lavando viatura

Mayara Kelly Mota recebeu uma sanção disciplinar após publicar vídeos sobre rotina da profissão

Millena Marques

Publicado em 9 de abril de 2025 às 14:34

Mayara Kelly Mota Crédito: Reprodução/Instagram

A policial militar Mayara Kelly Mota recebeu uma sanção disciplinar que a obriga a ficar dois dias "presa" no quartel. A punição ocorreu após a policial, que integra o quadro da Polícia Militar do Ceará, publicar vídeos nas redes sociais em que aparece lavando uma viatura e ensinando a fazer um torniquete. >

Segundo a corporação, a agente violou o Código Disciplinar Militar ao se promover com a farda militar. Ainda cabe recurso. Responsável pela defesa de Mayara Kelly, o advogado Francisco Sabino, da Associação das Praças Militares do Estado do Ceará (Aspra), informou ao G1 CE que acredita que houve um equívoco e afirma que vai recorrer da decisão. >

Em um dos vídeos citados na decisão da PM, Mayara aparece lavando uma viatura em um quartel. Na publicação, feita no dia 22 de abril de 2023, ela fala sobre as funções das mulheres na corporação. “Algumas pessoas acham que a mulher na polícia só trabalha no administrativo, mal sabem eles que exercemos inúmeras funções que, até uns anos atrás, poderiam ser consideradas coisas para homem”, disse. >

Em outra filmagem, publicada no dia 18 de julho de 2023, a policial aparece fardada, ensinando como usar um torniquete. No perfil oficial do Instagram, Mayara possui mais de 41 mil seguidores e costuma publicar vídeos da rotina como mãe. Os vídeos relacionados à profissão são, em sua maioria, de 2023. >

De acordo com a Polícia Militar, a sindicância realizada com Mayara seguiu os procedimentos previstos no Código Disciplinar. A decisão, no entanto, está sujeita a recurso. >