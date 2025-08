MAIOR

Sete fuzis e 12 carregadores que seriam entregues a facção na Bahia são apreendidos no Rio

De acordo com a PRF, essa foi a maior apreensão de fuzis no Rio de Janeiro este ano



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 19:35

PRF apreende sete fuzis e 12 carregadores que seriam entregues a facção na Bahia Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Sete fuzis e mais de dez carregadores que tinham como destino a cidade baiana de Porto Seguro, na região Sul do estado, foram apreendidos em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4). >

A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após abordar um veículo na altura do quilômetro 71 da BR-116. De acordo com o órgão, ao ser parado, o motorista demonstrou nervosismo, o que fez os agentes resolverem vistoriar o carro de maneira minuciosa. >

Sete fuzis e 12 carregadores são apreendidos em compartimento falso em carro; armas seriam levadas para Porto Seguro 1 de 5

As armas e os carregadores foram encontrados em um compartimento secreto dentro do painel do automóvel. Ao abrir o compartimento, os policiais encontraram sete fuzis 5,56mm, que é um armamento de alto poder letal, e 12 carregadores. >

Ainda segundo a PRF, ao ser questionado, o motorista informou que o arsenal seria entregue a uma facção criminosa do Rio de Janeiro que tem atuação também na Bahia. O órgão apontou que essa foi a maior apreensão de fuzis no estado este ano. >

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional fluminense, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.>

Fuzis encontrados na Bahia>

No último sábado (2), outros sete fuzis foram apreendidos em Porto Seguro, durante as operações Vértice Zero e Ponto Cego, que aconteceram na região reunindo forças estaduais e federais de segurança, em ação chamada de Escudo de Ferro.>