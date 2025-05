VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

'Eles surtaram': Influenciadora é imobilizada pelo ex e agredida na frente da filha por ex-sogra

O caso aconteceu durante uma visita à filha recém-nascida e foi registrado em vídeo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2025 às 10:54

'Eles surtaram': Influenciadora é imobilizada pelo ex e agredida na frente da filha por ex-sogra Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora digital Vanessa Cunha, mais conhecida como Vavá Cunha, veio a público nesta segunda-feira (12) para relatar uma agressão que sofreu do ex-companheiro Rafael Guedes e da ex-sogra, durante uma visita à filha do casal, a pequena Chloe, de apenas três meses. Segundo Vanessa, ela foi imobilizada pelo empresário enquanto era agredida fisicamente pela mãe dele nas áreas comuns do prédio onde mora, em São Paulo. >

O episódio, que aconteceu pouco depois do Dia das Mães, foi registrado por câmeras de segurança e gerou revolta nas redes sociais após a influenciadora divulgar imagens das lesões e vídeos da agressão. A confusão teria começado quando Vanessa pediu ao porteiro que impedisse os dois visitantes de saírem com a bebê.>

"Falei ao porteiro que eles não poderiam levar minha filha para fora. Foi aí que ele começou a me xingar. Quando me defendi, ele puxou meu dedo e me chutou. Eu estava com a Chloe no colo", contou ela.>

Relato feito por Vanessa Cunha em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na sequência, a amiga Claudinha interveio e retirou a criança do local. Nesse momento, Vanessa afirma ter sido jogada no chão pelo ex, enquanto a ex-sogra a chutava, arranhava e desferia socos. Ela ainda relata que a mulher tentou impedir a amiga de registrar a cena com o celular. "Ele me imobilizou para que ela pudesse me bater à vontade. Foi uma emboscada, uma covardia", declarou.>

A influenciadora também revelou ter provas e testemunhas, como o porteiro do prédio, um funcionário da limpeza e a amiga que presenciou tudo. Após o ocorrido, Vanessa procurou a Delegacia da Mulher, onde realizou exame de corpo de delito e solicitou medidas protetivas contra os dois envolvidos.>

Além da violência física, Vanessa relatou episódios anteriores de traição durante a gravidez e compartilhou áudios em que a ex-sogra supostamente promete agredi-la novamente. "Ela dizia que ia arregaçar a minha cara e que faria isso mais vezes. Eu dei uma chance para que vissem a bebê e olha o que aconteceu.">

Com mais de 700 mil seguidores no Instagram, Vavá Cunha se tornou conhecida por compartilhar viagens internacionais, dicas de maternidade e o cotidiano com a filha. A violência sofrida por ela causou comoção na web, especialmente após a divulgação dos hematomas espalhados pelo corpo: cabeça, peito, pernas e pés.>

Em sua rede social, a influenciadora desabafou: "Não tenho que inventar nada. As provas estão aí. Eles não têm um arranhão sequer, enquanto eu estou machucada por todos os lados. Eles surtaram.">

Relato feito por Vanessa Cunha em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Vanessa finalizou afirmando que seu ex-companheiro alegou ter renda de apenas um salário mínimo para justificar o pagamento de R$ 500 de pensão, embora, segundo ela, seus procedimentos estéticos custem até R$ 10 mil cada. "Sim, ele teve essa coragem. Tá tudo no processo", afirmou.>