CONSTRANGIMENTO

Débora Bloch recusa falar sobre vida sexual em entrevista e critica exposição de atrizes

Em videocast, atriz reage à insistência de repórter e defende o direito à privacidade: “É a minha vida, minha intimidade”

Sob os holofotes por interpretar a icônica vilã Odete Roitman na novela Vale Tudo, da TV Globo, a atriz Débora Bloch foi a convidada do videocast Conversa vai, Conversa vem, do jornal O Globo, exibido na última quinta-feira (22). O bate-papo abordou carreira, política e redes sociais, mas ganhou repercussão por um momento de desconforto, quando a atriz se recusou a falar sobre sua vida sexual diante da insistência da entrevistadora. >

Durante a conversa, a jornalista Maria Fortuna puxou o tema de forma contextualizada, citando o ambiente liberal em que Débora cresceu. Ao ser questionada sobre sua relação com sexo e drogas, a atriz respondeu com leveza. “Livre! Muito livre, mas eu comecei a trabalhar muito jovem e eu sempre fui muito responsável e muito pé no chão e sempre trabalhei muito, então isso te dá um foco”, afirmou.>