TRANSIÇÃO DE CARREIRA

Jéssica Senra fala sobre breve retorno ao Bahia Meio Dia e garante: 'Vamos seguir se conectando'

Apresentadora fez uma participação no telejornal nesta quinta-feira (22)

Elis Freire

Publicado em 22 de maio de 2025 às 21:45

Jéssica Senra comandou o BMD até dezembro de 2024 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Jéssica Senra fez uma participação especial no Bahia Meio Dia (BMD) nesta quinta-feira (22) onde emocionou ao falar da saudade dos colegas do público após deixar o comando do programa em dezembro de 2024. >

Já em casa depois do momento especial, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar os sentimentos que a visita a despertou. Em um desabafo sincero e cheio de afeto, ela falou sobre a experiência de retornar ao estúdio onde comandou o noticiário local por seis anos.>

"Quando abri a porta do estúdio, nem vi o estúdio novo, eu só senti", disse. “Foi uma emoção ver Charlão, o cinegrafista querido, sempre cuidando da gente. E quando ouvi a voz de Vanderson, foi ainda mais forte. Ali eu fui muito feliz, fiz diferença na cidade, no estado, na vida das pessoas.”>

Em seu relato, Jéssica também lembrou os momentos difíceis vividos durante a cobertura de notícias impactantes. “Ali eu sofri, me deprimi com a realidade, com as notícias. Mas, ali também me curei. Bateu uma saudade imensa de estar com vocês todos os dias, de relatar coisas importantes para o nosso público ”, falou.>

A jornalista anunciou em abril sua transição de carreira. Agora, integra o time de criadores de conteúdo da UNA, agência de marketing de influência recém-lançada pela Rede Bahia. Ela garantiu que mesmo longe dos noticiários vai trazer informação e reflexão para as pessoas. >

“Provavelmente não darei mais notícias após essa transição de carreira, mas trarei informação e reflexão através de outros meios. Ainda estou desenhando tudo, mas tenho mais clareza agora. Vamos continuar nos encontrando e nos conectando de formas bonitas e especiais”, revelou Jéssica.>