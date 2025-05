'CORAÇÃO EM PAZ'

Maike recusa viagem de R$70 mil pela Europa patrocinada por bet

Ex-BBB conquistou prêmio em dinâmica dentro do reality

Elis Freire

Publicado em 22 de maio de 2025 às 20:45

Maike se recusou a fazer viagem pela Europa patrocinada por Bet Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ex-BBB Maike Cruz expôs para os seguidores que decidiu recusar prêmio recebido durante o Big Brother Brasil 2025: uma viagem de R$70 mil para Europa com direito a ingressos para a Champions League. Através das suas redes sociais, ele explicou que não se sentia confortável em realizar ações para a casa de apostas patrocinadora da viagem. >

“Sobre a viagem que eu tinha ganhado da Champions dentro da casa [BBB 25], eu resolvi não ir por algumas questões. Eu teria que fazer algumas ações que eu não estava confortável de fazer e conflitou com essa viagem, então a gente decidiu por não fazer essa viagem pra lá neste momento”, disse em um vídeo em que aparece no avião em direção à Fortaleza, no Ceará.>

O paulista, porém, garantiu que ainda vai realizar o seu sonho de viajar para fora do Brasil, mas de outra forma. “Minha primeira viagem pro exterior ainda vai acontecer. Acho que é muito melhor se sentir com o coração em paz com minhas escolhas”, defendeu. >

Maike ganhou o prêmio ao escolher um cartão premiado em uma dinâmica realizada no reality da TV Globo. Na mensagem, o representante comercial leu: "Craque da rodada. Ganhou uma viagem com acompanhante para assistir à final do maior campeonato de clubes da Europa". Na ocasião, ele convidou a campeã do BBB 25 Renata para viajar com ele. >