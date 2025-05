TV BAHIA

Jéssica Senra se emociona em retorno ao Bahia Meio Dia: 'Que saudade!'

Vanderson Nascimento provocou a ex-colega sobre retorno ao telejornal

Ao fim da participação, Jéssica deixou escapar a intimidade com o amigo. 'Eu tenho uma fofoca pra te contar', disse, antes do telejornal seguir para o intervalo.>

Jessica Senra estava à frente do Bahia Meio Dia, noticiário da emissora, há seis anos. Ela chegou ao grupo em 2018 e, desde então, ajudou a construir a transformação no jornalismo da TV Bahia, onde atuou sempre no telejornal da hora do almoço, primeiro como âncora única e, desde 2021, ao lado de Vanderson Nascimento. >