MUDANÇA RADICAL

Cantora choca ao aparecer completamente diferente: 'Quem é essa?'

Seguidores reagiram após Kelly Osbourne publicar fotos toda produzida

Kelly Osbourne deixou os seguidores surpresos ao publicar uma série de novas fotos no Instagram. Nas imagens, a cantora e atriz britânica, que é filha do cantor Ozzy Osbourne e da apresentadora Sharon Osbourne, aparece toda produzida, com um visual bem diferente do que tinha há alguns anos.>