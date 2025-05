'PERDI O MEDO'

Declarada morta por médicos, mulher revive e conta o que acontece após a morte: 'Consciência continua viva'

Após parada cardíaca, ela afirma que consciência sobrevive à morte e passou a apoiar pacientes terminais

"De repente, me separei do meu corpo físico. Não vi nem me lembrei do meu eu humano. Fiquei completamente imóvel, mas me senti plenamente viva, consciente e mais eu mesma do que nunca. Não havia dor, apenas uma profunda sensação de paz e clareza. Esse desapego da minha forma física me fez perceber o quão temporária e frágil é a nossa experiência humana. Existe uma presença, ou inteligência, superior a nós mesmos que nos guia e zela por nós com amor incondicional", contou Brianna, em relato ao jornal britânico Daily Star.>