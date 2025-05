VÍDEO

'Vem neném': Sthe Matos retira DIU e revela planos para segunda gravidez

Influenciadora baiana resolveu atender desejo do marido Kevin Jonny e do filho Apolo

Ela contou que está atendendo a um pedido do atual marido, o cantor Kevi Jonny, e do filho Apolo, fruto do relacionamento com Fábio Silveira. Apesar do medo de uma segunda gravidez, “Meu marido tá me pedindo filho e meu filho tá me pedindo irmão. E vocês acreditam que eu estava com medo disso? Pelo fato da minha gravidez de Apolo ter sido bastante conturbada, eu percebi que eu estava me apegando a traumas do passado e por isso estava com medo de engravidar”, disse.>