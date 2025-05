DO BBB PRA VIDA

Aline e Diogo confirmam namoro após vídeo romântico na serra

Casal se envolveu no BBB 25 e foi alvo de críticas de internautas

Elis Freire

Publicado em 22 de maio de 2025 às 16:49

Aline Patriarca e Diogo Almeida vivem romance fora da casa do BBB 25 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Agora é oficial! Diogo Almeida e Aline Patriarca estão namorando, dando continuidade ao polêmico envolvimento amoroso no Big Brother Brasil 2025. A informação foi confirmada ao Gshow após um fim de semana romântico em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde o ator postou um vídeo romântico ao lado da ex-policial militar. ”Oficialmente juntos", informou a assessoria. >

Ao final do reality, os dois já tinham informado que estavam se conhecendo melhor e seguiam com as trocas amorosas. Mas, foi nos últimos dias que os momentos íntimos do casal tomaram conta da internet.No início da viagem, eles evitaram mostrar postaram apenas imagens da estrada e da comida, porém detalhes como pratos iguais e o mesmo cenário não passaram despercebidos pelos fãs nas redes. >

Mas foi um vídeo romântico postado pelo ator que chamou mais atenção. Nas imagens, Diogo mostra Aline próximo à lareira na noite do último domingo. A música Medo Bobo, de Maiara e Maraisa, foi escolhida pelo carioca para representar o momento. Poucos dias depois do vídeo, o namoro foi confirmado. >

Ao som de 'Medo Bobo', Diogo Almeida compartilha vídeo romântico ao lado de Aline Patriarca. pic.twitter.com/Vd4Ryxt6c5 — Central Reality (@centralreality) May 19, 2025

Relação polêmica

Aline e Diogo tiveram um relacionamento conturbado durante o programa e chegaram a brigar, mas decidiram seguir com a relação. Aline explicou que muitos comportamentos de Diogo durante o reality foram motivados pela visão de outros participantes e que os dois conversaram muito sobre as situações que aconteceram no reality.>