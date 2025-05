BASTIDORES

Especialista em leituta labial expõe o que Brigitte disse após 'tapa' em Macron

Primeira-dama e o presidente da França tiveram um momento tenso ao desembarcarem no Vietnã no último dia (25)

As imagens, captadas pela agência Associated Press, mostram o presidente da França sendo tocado no rosto de forma abrupta por Brigitte logo após a abertura da porta do avião presidencial, ainda na escadaria da aeronave. O gesto, interpretado por muitos como um "tapa", gerou especulações sobre uma possível briga pública entre os dois.>