EMPURRÃO NO ROSTO

Primeira-dama francesa agride Macron durante briga; veja vídeo

Presidente da França minimizou o ocorrido: 'estávamos brincando'

Larissa Almeida

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:41

Presidente francês Emmanuel Macron é agredido por esposa Crédito: Reprodução

O presidente francês Emmanuel Macron viralizou nas redes sociais após ser flagrado em uma briga com a esposa Brigitte Macron, na noite do último domingo (25). Na ocasião, os dois estavam prestes a descer do avião que os levou até o Vietnã e não percebem quando a porta da aeronave é aberta. Naquele momento, em meio a uma discussão, a mulher do mandatário francês empurra o rosto do marido de maneira agressiva. >

No vídeo que circula na internet, captado pela agência de notícia Associated Press, é possível ver que Macron carrega um semblante sério e parece envolvido em uma discussão. Inicialmente, não é possível ver o corpo da primeira-dama francesa até que a mão dela atinja o rosto do marido. >

Ao receber o empurrão, Macron fica desconcertado e não reage à agressão. Depois, ele ajeita a postura, acena para a imprensa e, como de costume, chega a oferecer o braço para ajudar a esposa a descer as escadas até a pista de pouso. Ela nega a gentileza e se apoia no corrimão. >