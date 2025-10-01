Acesse sua conta
Salvador fica de fora do Ensaios da Anitta 2026 e fãs se revoltam com a cantora

Lista de cidades dos shows foi anunciada e Salvador ficou de fora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:33

Cantora fez show lotado
Cantora fez show lotado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Ensaios da Anitta é um evento que já se tornou um dos mais conhecidos do verão, como um aquecimento para o pré-carnaval, inclusive em Salvador, onde a cantora também já arrastou multidões ao puxar trio na folia baiana.

Através de uma publicação no Instagram do seu perfil em collab com o da festa, a artista anunciou quais as cidades que entram no circuito da turnê do Ensaios, e Salvador não está entre elas.

A sequência de apresentações inicia no dia 8 de janeiro em São Paulo, e depois segue para outras cidades como Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas e Belo Horizonte.

Nas redes sociais, fãs da cantora se revoltaram com a confirmação de que a capital baiana não terá o Ensaios em 2026. No Instagram, um fã viralizou com um vídeo em que aparece rasgando um cartaz e se afirmando está indignado com Anitta.

O X, antigo Twitter, foi inundado por diversos comentários, alguns até engraçados de alguns fãs da artista, que entregaram um show lotado em janeiro deste ano no Centro de Convenções, na Boca do Rio, na capital baiana. Inclusive, os ingressos esgotaram rapidamente.

“Que vacilo com os fãs, só pensar em dinheiro e depois voltar carnaval com uma bagunça de um show um bloco sem cordas”, escreveu um fazendo referência ao bloco que a artista vai arrastar em 2026, já confirmado para o dia 20 de fevereiro, de acordo com o site da artista.

“Salvador oficialmente fora dos ensaios esse ano! Que ódio”, comentou outro. “Justiça pelo ensaios da Anitta em Salvador”, brincou outra pessoa sobre o evento que nesse ano chega com o tema de Cosmos.

Um dos fãs chegou a especular se tratar de um jogada de marketing, pois os shows de Salvador, assim como o de Curitiba, também fora do circuito, estavam lotados e esgotaram ingressos rapidamente. A cantora Anitta que está no São Paulo Fashion Week não chegou a se pronunciar nas redes sociais.

