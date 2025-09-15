ROMANCE

Ator, modelo, ex-affair de Anitta: quem é o galã flagrado com irmã de Bruna Marquezine

Luana deixou o festival 'The Town' de mãos dadas com Lucas Picon

Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:30

Luana Maia, Bruna Marquezine e Lucca Picon Crédito: Reprodução

Luana Maia, irmã de 21 anos de Bruna Marquezine, deixou a última noite do The Town neste domingo (14) de mãos dadas com Lucca Picon. Modelo, ator e apontado como um ex-affair de Anitta, o galã de 24 anos parece estar vivendo um romance com a jovem produtora e artista visual.

Ao longo do festival os dois foram vistos outras vezes juntinhos, aproveitando os shows lado a lado e sendo carinhosos um com um outro. Os pombinhos não se importaram em serem fotografados, mas não chegaram a confirmar o relacionamento publicamente.

Quem é Lucca Picon?

Filho do surfista francês Miky Picon e da brasileira Lygia Namen, Luccas Picon é catarisense e sempre trabalhou com arte, se dividindo entre a moda e a atuação. Por mais que parece pelo sobrenome, Lucca Picon não tem parentesco com os influenciadores Jade Picon e Leo Picon.

O bonitão já cruzou as passarelas do São Paulo Fashion Week e atuou como modelo na França, local onde também passou parte da infância na França com o pai e a madrasta, a modelo internacional Filippa Hamilton. No mundo da música, ele aparece clipes com a cantora Ana Castela, atuando e tocando violão.

Lucca integrou o elenco de "De volta aos 15”, da Netflix, ao lado de Maisa, "Confissões de uma garota Excluída" e "De volta a Bahia". Além disso, o galã é apaixonado por esportes como surfe e skate.

Antes de ser visto com Luana Maia, o nome de Lucca ganhou força na mídia em 2022, quando ele foi apontado como affair de Anitta. Os rumores começaram após fãs notarem que os dois estavam hospedados no mesmo hotel em Natal e compartilharem registros semelhantes nas redes sociais.