Homem tem dente implantado nos olhos e volta a enxergar; entenda caso

Procedimento chama atenção pela complexidade

15 de setembro de 2025

A medicina vem avançando a cada ano, e com isso, também casos curiosos e até raros que surpreendem quem não está no dia a dia dos centros hospitalares. Recentemente um homem de 34 anos, voltou a enxergar depois que médicos extraíram um de seus dentes.

Os médicos achataram os dentes de Brent Chapman, fizeram um furo e colocaram dentro de uma lente, implantando o dente em um de seus olhos.

O procedimento que parece estranho aos olhos de muitos, é na verdade, uma operação complexa, conhecida de maneira informal como cirurgia dente-no-olho. A operação tem o objetivo de restaurar a visão em pacientes com formas mais graves de cegueira da córnea.

A operação é realizada em pacientes que têm parte posterior do olho saudável, mas sofrem com danos graves na frontal do olho - a córnea - por causa de uma queimadura química, incêndio ou explosão , ou até mesmo uma reação autoimune em que o sistema imunológico ataca os olhos. A técnica foi desenvolvida na década de 1960.

No caso, os médicos encontram uma maneira de restaurar uma janela transparente no fundo do olho, como trocar um para-brisa extremamente danificado em um carro, explicou o cirurgião que fez o procedimento, o Dr. Greg Moloney, um cirurgião oftalmologista no Hospital Mount Saint Joseph do Providence Health Care, em Vancouver.

O paciente disse em entrevista ao TODAY.com que parecia coisa de “ficção científica”. Ele mora em North Vancouver, na Colúmbia Britânica.

Como Chapman perdeu a visão?

Chapman perdeu a visão quando tinha apenas 13 anos de idade. Ele estava jogando um torneio de basquete quando se sentiu mal e tomou alguns analgésicos como ibuprofeno. Em seguida, teve uma reação cutânea com risco de vida ao medicamento, conhecida como síndrome de Stevens -Johnson.

Após 27 dias em coma, Chapman se recuperou, mas seus olhos ficaram permanentemente afetados. Nos 20 anos seguintes, viajou vários países tentando diferentes procedimentos que pudessem preservar sua visão, incluindo 10 transplantes de córnea, que funcionam apenas por um curto período. Por isso, Dr. Moloney optou pela prótese de córnea.

Por que o dente é usado na recuperação da visão?

O dente é uma estrutura rígida que consegue se adaptar em uma região tão sensível como os olhos. Assim o corpo compreende como parte de si mesmo, permitindo que ela cresça e se adapte ao local, de acordo com o médico responsável pela cirurgia.

"É como plantar um cacto no deserto. Essa coisa vai sobreviver e crescer", diz Moloney.