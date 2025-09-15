APAIXONADOS

Irmã de Bruna Marquezine engata romance com ex de Anitta

Produtora Luana Maia foi vista de mãos dadas com ator Lucca Picon durante festival em São Paulo

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:35

Luana Maia e Lucca Picon Crédito: Reprodução

A produtora Luana Maia, irmã mais nova da atriz Bruna Marquezine, pode estar vivendo um novo romance. Discreta nas redes sociais e longe dos holofotes, ela foi flagrada de mãos dadas com o ator e modelo Lucca Picon na noite de domingo (14), durante o festival The Town, em São Paulo.

As imagens, compartilhadas por uma agência de paparazzi logo após o evento, mostram os dois saindo juntos em clima de intimidade. Na semana anterior, Luana e Lucca já haviam sido vistos no mesmo festival, embora sem demonstrações públicas de proximidade.

Lucca Picon, conhecido do público jovem por papéis em Malhação, Todas as Garotas em Mim e o filme Confissões de uma Garota Excluída, também é ex-affair de Anitta e filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namen.