Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã

Raquel (Taís Araújo) terá reviravolta épica nos próximos capítulos, segundo especialistas

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:34

Raquel se vinga de Odete Crédito: Reprodução | Globo

Com uma mudança a cada capítulo, as emoções de “Vale Tudo” só aumentam a cada reviravolta na trama que chega na reta final. Dessa vez, as mudanças tomam conta da vida de Raquel Acioli (Taís Araújo), que ao longo do folhetim luta contra as armações de Odete Roitman (Débora Bloch).

Parece que com ajuda de uma pessoa que pode surpreender o público, Raquel pode dar uma reviravolta e tomar a TCA, empresa de Odete na novela. Quem ajuda a mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) a chegar ao posto de presidente na empresa é o próprio filho que Odete faz questão de esconder.

Leonardo Roitman (Guilherme Magon), dado como morto em um acidente de carro pela vilã, pode ajudar Raquel a se vingar da mãe. Essa união promete virar a trama de cabeça para baixo, segundo especialistas em telenovela, além de abrir espaço para um desfecho épico, em que segredos antigos vêm à tona.