Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã

Raquel (Taís Araújo) terá reviravolta épica nos próximos capítulos, segundo especialistas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:34

Raquel se vinga de Odete
Raquel se vinga de Odete Crédito: Reprodução | Globo

Com uma mudança a cada capítulo, as emoções de “Vale Tudo” só aumentam a cada reviravolta na trama que chega na reta final. Dessa vez, as mudanças tomam conta da vida de Raquel Acioli (Taís Araújo), que ao longo do folhetim luta contra as armações de Odete Roitman (Débora Bloch).

