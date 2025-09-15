Vale Tudo: Após escapar da morte, Odete vai envenenar César em plano frustrado de vingança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:34
Um plano de Odete (Debora Bloch) para se vingar de Marco Aurélio (Alexandre Nero) em "Vale Tudo" sairá pela culatra. Após escapar por pouco de um atentado, a vilã vai mirar seu principal rival, mas acabará envenenando seu próprio marido, César (Cauã Reymond).
A reviravolta começa quando a dona da TCA se tornar alvo de um ataque enquanto dirige. Ela irá mentir para a polícia, alegando ter sofrido uma tentativa de assalto. Em paralelo, Odete fará um acordo com Marco Aurélio para encerrar a rivalidade entre os dois - mas isso não passará de mais um plano da ricaça.
Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman
Ela vai observar qual a medicação usada pelo ex-aliado, com o objetivo de trocar os remédios do executivo. Em seguida, irá contratar um químico para manipular o medicamento de Marco Aurélio. Só que o destino pregará uma peça cruel: César (Cauã Reymond) chegará com dor de cabeça e acabará tomando o remédio que tinha sido encomendado por Odete.
Odete vai ficar em choque, e reagirá com desespero ao perceber que pode ter causado um grave problema ao companheiro. A essa altura, César terá descoberto, por meio de seu contrato de casamento, que herdará metade do Grupo TCA caso Odete morra. A informação deixará o golpista intrigado com as atitudes recentes da mulher, e ele passará a redobrar a vigilância.