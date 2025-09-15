Acesse sua conta
Vale Tudo: Após escapar da morte, Odete vai envenenar César em plano frustrado de vingança

Ricaça vai tentar dar remédio adulterado para Marco Aurélio, mas o marido é quem tomará a medicação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:34

Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Crédito: TV Globo/Divulgação

Um plano de Odete (Debora Bloch) para se vingar de Marco Aurélio (Alexandre Nero) em "Vale Tudo" sairá pela culatra. Após escapar por pouco de um atentado, a vilã vai mirar seu principal rival, mas acabará envenenando seu próprio marido, César (Cauã Reymond).

A reviravolta começa quando a dona da TCA se tornar alvo de um ataque enquanto dirige. Ela irá mentir para a polícia, alegando ter sofrido uma tentativa de assalto. Em paralelo, Odete fará um acordo com Marco Aurélio para encerrar a rivalidade entre os dois - mas  isso não passará de mais um plano da ricaça.

Ela vai observar qual a medicação usada pelo ex-aliado, com o objetivo de trocar os remédios do executivo. Em seguida, irá contratar um químico para manipular o medicamento de Marco Aurélio. Só que o destino pregará uma peça cruel: César (Cauã Reymond) chegará com dor de cabeça e acabará tomando o remédio que tinha sido encomendado por Odete.

Odete vai ficar em choque, e reagirá com desespero ao perceber que pode ter causado um grave problema ao companheiro. A essa altura, César terá descoberto, por meio de seu contrato de casamento, que herdará metade do Grupo TCA caso Odete morra. A informação deixará o golpista intrigado com as atitudes recentes da mulher, e ele passará a redobrar a vigilância.

