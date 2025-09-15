Quem era Gabriel Farrel, o ex-Shark Tank Brasil que morreu após saltar de paraquedas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:00
Gabriel Farrel, de 31 anos, morreu após saltar de paraquedas no último domingo (14), na região da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O empresário era CEO e fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, e ficou nacionalmente conhecido ao participar do reality show "Shark Tank Brasil", em 2021.
Empreendedor precoce, ele começou com um investimento de R$ 3.000 em 2015 e alcançou um negócio milionário. Aos 21 anos, deixou a faculdade de engenharia ambiental e montou um forno a lenha na caçamba da caminhonete de um professor da academia, com o qual começou a vender pizzas nos eventos de ruas do Rio de Janeiro.
Gabriel Farrel
Após anos de sucesso itinerante, Farrel inaugurou a primeira loja da Borda e Lenha em Botafogo (RJ), com foco em delivery. Dois amigos se juntaram posteriormente e abriram as primeiras franquias na Tijuca e na Barra da Tijuca.
Em 2021, o projeto encantou dois investidores do "Shark Tank Brasil", Felipe Titto e José Semenzato. Gabriel deixou que eles escolhessem os sabores das pizzas e as preparou enquanto apresentava seu apelo. A rapidez da entrega, a personalização dos produtos e o preço acessível conquistou a dupla.
Com a ajuda dos investidores e a visibilidade do programa, a Borda e Lenha, que tinha até então quatro unidades - sendo três franqueadas e uma própria -, multiplicou seus números. Hoje, a empresa soma mais de 50 unidades, dois centros de distribuição no Rio de Janeiro e uma fábrica em São Paulo, responsável por produzir cerca de 70 mil massas de pizza por mês.
O investimento inicial para abrir uma franquia da Borda e Lenha começa em R$ 160 mil, com operação simplificada e enxuta, baixo número de funcionários e foco em delivery. Um dos diferenciais da empresa é seu cardápio personalizável: os clientes podem escolher entre duas massas (artesanal ou crocante) e até 25 toppings para montar sua própria pizza.
Fora do ambiente empresarial, Farrel era ativo nas redes sociais, com quase 70 mil seguidores no Instagram. Ele compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e mostrava suas aventuras nos esportes radicais, como paramotor e base jump. Antes do acidente, ele já havia pulado de paraquedas com sucesso.
Sua última postagem foi feita no sábado (13), um dia antes da morte. No registro, o empresário aparece correndo pela praia ao nascer do sol, acompanhado de um cachorro caramelo. Ele escreveu: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". A publicação passou a receber homenagens de amigos e seguidores.
Segundo informações da Polícia Civil, Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o paraquedas não abriu como esperado. A queda foi fatal.