Quem era Gabriel Farrel, o ex-Shark Tank Brasil que morreu após saltar de paraquedas

Empresário de 31 anos era CEO de uma franquia de pizzarias

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:00

Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil Crédito: Reprodução

Gabriel Farrel, de 31 anos, morreu após saltar de paraquedas no último domingo (14), na região da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O empresário era CEO e fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, e ficou nacionalmente conhecido ao participar do reality show "Shark Tank Brasil", em 2021.

Empreendedor precoce, ele começou com um investimento de R$ 3.000 em 2015 e alcançou um negócio milionário. Aos 21 anos, deixou a faculdade de engenharia ambiental e montou um forno a lenha na caçamba da caminhonete de um professor da academia, com o qual começou a vender pizzas nos eventos de ruas do Rio de Janeiro.

Após anos de sucesso itinerante, Farrel inaugurou a primeira loja da Borda e Lenha em Botafogo (RJ), com foco em delivery. Dois amigos se juntaram posteriormente e abriram as primeiras franquias na Tijuca e na Barra da Tijuca.

Em 2021, o projeto encantou dois investidores do "Shark Tank Brasil", Felipe Titto e José Semenzato. Gabriel deixou que eles escolhessem os sabores das pizzas e as preparou enquanto apresentava seu apelo. A rapidez da entrega, a personalização dos produtos e o preço acessível conquistou a dupla.

Com a ajuda dos investidores e a visibilidade do programa, a Borda e Lenha, que tinha até então quatro unidades - sendo três franqueadas e uma própria -, multiplicou seus números. Hoje, a empresa soma mais de 50 unidades, dois centros de distribuição no Rio de Janeiro e uma fábrica em São Paulo, responsável por produzir cerca de 70 mil massas de pizza por mês.

O investimento inicial para abrir uma franquia da Borda e Lenha começa em R$ 160 mil, com operação simplificada e enxuta, baixo número de funcionários e foco em delivery. Um dos diferenciais da empresa é seu cardápio personalizável: os clientes podem escolher entre duas massas (artesanal ou crocante) e até 25 toppings para montar sua própria pizza.

Fora do ambiente empresarial, Farrel era ativo nas redes sociais, com quase 70 mil seguidores no Instagram. Ele compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e mostrava suas aventuras nos esportes radicais, como paramotor e base jump. Antes do acidente, ele já havia pulado de paraquedas com sucesso.

Sua última postagem foi feita no sábado (13), um dia antes da morte. No registro, o empresário aparece correndo pela praia ao nascer do sol, acompanhado de um cachorro caramelo. Ele escreveu: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". A publicação passou a receber homenagens de amigos e seguidores.