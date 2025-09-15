Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era Gabriel Farrel, o ex-Shark Tank Brasil que morreu após saltar de paraquedas

Empresário de 31 anos era CEO de uma franquia de pizzarias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:00

Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil
Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil Crédito: Reprodução

Gabriel Farrel, de 31 anos, morreu após saltar de paraquedas no último domingo (14), na região da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O empresário era CEO e fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, e ficou nacionalmente conhecido ao participar do reality show "Shark Tank Brasil", em 2021.

Empreendedor precoce, ele começou com um investimento de R$ 3.000 em 2015 e alcançou um negócio milionário. Aos 21 anos, deixou a faculdade de engenharia ambiental e montou um forno a lenha na caçamba da caminhonete de um professor da academia, com o qual começou a vender pizzas nos eventos de ruas do Rio de Janeiro.

Gabriel Farrel

Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução
Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil por Reprodução
Gabriel Farrel por Reprodução/Youtube
1 de 13
Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil por Reprodução

Após anos de sucesso itinerante, Farrel inaugurou a primeira loja da Borda e Lenha em Botafogo (RJ), com foco em delivery. Dois amigos se juntaram posteriormente e abriram as primeiras franquias na Tijuca e na Barra da Tijuca.

Em 2021, o projeto encantou dois investidores do "Shark Tank Brasil", Felipe Titto e José Semenzato. Gabriel deixou que eles escolhessem os sabores das pizzas e as preparou enquanto apresentava seu apelo. A rapidez da entrega, a personalização dos produtos e o preço acessível conquistou a dupla.

Com a ajuda dos investidores e a visibilidade do programa, a Borda e Lenha, que tinha até então quatro unidades - sendo três franqueadas e uma própria -, multiplicou seus números. Hoje, a empresa soma mais de 50 unidades, dois centros de distribuição no Rio de Janeiro e uma fábrica em São Paulo, responsável por produzir cerca de 70 mil massas de pizza por mês.

O investimento inicial para abrir uma franquia da Borda e Lenha começa em R$ 160 mil, com operação simplificada e enxuta, baixo número de funcionários e foco em delivery. Um dos diferenciais da empresa é seu cardápio personalizável: os clientes podem escolher entre duas massas (artesanal ou crocante) e até 25 toppings para montar sua própria pizza.

Fora do ambiente empresarial, Farrel era ativo nas redes sociais, com quase 70 mil seguidores no Instagram. Ele compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e mostrava suas aventuras nos esportes radicais, como paramotor e base jump. Antes do acidente, ele já havia pulado de paraquedas com sucesso.

Sua última postagem foi feita no sábado (13), um dia antes da morte. No registro, o empresário aparece correndo pela praia ao nascer do sol, acompanhado de um cachorro caramelo. Ele escreveu: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". A publicação passou a receber homenagens de amigos e seguidores.

Segundo informações da Polícia Civil, Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o paraquedas não abriu como esperado. A queda foi fatal.

Leia mais

Imagem - Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família na prisão

Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família na prisão

Imagem - Record vaza quatro participantes de ‘A Fazenda 17’ antes da estreia

Record vaza quatro participantes de ‘A Fazenda 17’ antes da estreia

Imagem - Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Mais recentes

Imagem - Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula

Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula
Imagem - Estresse pode causar cabelos brancos de forma precoce e permanente

Estresse pode causar cabelos brancos de forma precoce e permanente
Imagem - Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família na prisão

Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família na prisão

MAIS LIDAS

Imagem - Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça
01

Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça

Imagem - Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando
02

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando

Imagem - Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê
03

Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê

Imagem - DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas
04

DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas