TELEVISÃO

Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Integrante do elenco da nova temporada do reality show testou positivo para a Covid-19

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:47

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Um participante de "A Fazenda 17" testou positivo para a Covid-19 às vésperas da estreia do reality show rural. Por causa do diagnóstico, o competidor não entrou na sede do programa com o restante do elenco, e só se juntará aos demais peões na tarde desta segunda-feira (15), quando a nova temporada dará seu pontapé inicial.

A informação foi revelada pelo diretor do reality, Rodrigo Carelli, em sua conta no X (antigo Twitter). "Na verdade, um participante estava com Covid. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu para cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede", afirmou.

Todos os vencedores de 'A Fazenda' 1 de 16

Segundo ele, os outros 25 participantes já se confinaram na casa do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O elenco oficial da nova temporada ainda não foi revelado pela Record, e os nomes só serão anunciados durante a edição ao vivo do programa de estreia, nesta segunda-feira (15).