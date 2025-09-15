Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Integrante do elenco da nova temporada do reality show testou positivo para a Covid-19

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:47

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda'
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Um participante de "A Fazenda 17" testou positivo para a Covid-19 às vésperas da estreia do reality show rural. Por causa do diagnóstico, o competidor não entrou na sede do programa com o restante do elenco, e só se juntará aos demais peões na tarde desta segunda-feira (15), quando a nova temporada dará seu pontapé inicial.

A informação foi revelada pelo diretor do reality, Rodrigo Carelli, em sua conta no X (antigo Twitter). "Na verdade, um participante estava com Covid. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu para cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede", afirmou.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Segundo ele, os outros 25 participantes já se confinaram na casa do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O elenco oficial da nova temporada ainda não foi revelado pela Record, e os nomes só serão anunciados durante a edição ao vivo do programa de estreia, nesta segunda-feira (15).

Nos últimos dias, vários nomes de possíveis participantes começaram a circular, como os cantores Gabily e Wallas Arrais, a modelo Rayane Figliuzzi, a atriz Gaby Spanic e o campeão do BBB 24, Davi Brito.

Leia mais

Imagem - Que horas começa 'A Fazenda'? Veja tudo sobre a estreia da 17ª temporada

Que horas começa 'A Fazenda'? Veja tudo sobre a estreia da 17ª temporada

Imagem - Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Imagem - Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é

Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é

Mais recentes

Imagem - Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula

Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula
Imagem - Quem era Gabriel Farrel, o ex-Shark Tank Brasil que morreu após saltar de paraquedas

Quem era Gabriel Farrel, o ex-Shark Tank Brasil que morreu após saltar de paraquedas
Imagem - Estresse pode causar cabelos brancos de forma precoce e permanente

Estresse pode causar cabelos brancos de forma precoce e permanente

MAIS LIDAS

Imagem - Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça
01

Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça

Imagem - Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando
02

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando

Imagem - Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê
03

Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê

Imagem - DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas
04

DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas