Participante de A Fazenda 17 fica doente e muda os planos da Record às vésperas da estreia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:47
Um participante de "A Fazenda 17" testou positivo para a Covid-19 às vésperas da estreia do reality show rural. Por causa do diagnóstico, o competidor não entrou na sede do programa com o restante do elenco, e só se juntará aos demais peões na tarde desta segunda-feira (15), quando a nova temporada dará seu pontapé inicial.
A informação foi revelada pelo diretor do reality, Rodrigo Carelli, em sua conta no X (antigo Twitter). "Na verdade, um participante estava com Covid. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu para cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede", afirmou.
Todos os vencedores de 'A Fazenda'
Segundo ele, os outros 25 participantes já se confinaram na casa do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. O elenco oficial da nova temporada ainda não foi revelado pela Record, e os nomes só serão anunciados durante a edição ao vivo do programa de estreia, nesta segunda-feira (15).
Nos últimos dias, vários nomes de possíveis participantes começaram a circular, como os cantores Gabily e Wallas Arrais, a modelo Rayane Figliuzzi, a atriz Gaby Spanic e o campeão do BBB 24, Davi Brito.