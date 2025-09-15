TELEVISÃO

Vale Tudo terá nova reviravolta, com morte inédita e desfecho violento

Sequência brutal terá arma de verdade, dublês e efeitos especiais

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14:05

Mário Sérgio (Thomás Aquino) em Vale Tudo Crédito: Globo/Reprodução

A reta final do remake de "Vale Tudo" terá um assassinato inédito, em uma cena com desfecho violento. Mário Sérgio (Thomás Aquino) será morto a tiros dentro da casa de Ana Clara (Samantha Jones), em uma sequência realista, com dublês, arma de verdade com disparo de proximidade, efeitos de sangue e figurinos especiais.

De acordo com o site Notícias da TV, a execução deve acontecer a partir do capítulo 157, previsto para ir ao ar no próximo dia 29. Tudo indica que o personagem será morto após descobrir o segredo de Odete Roitman (Débora Bloch). Ele irá onde Leonardo (Guilherme Magon) está sendo mantido escondido e tentará fazer registros de que o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) está vivo. Ana Clara deve ser testemunha e pode acabar ferida ou até morta.

Maria de Fátima (Bella Campos), que terá se tornado aliada da cuidadora, ficará apavorada ao descobrir o que aconteceu. "A próxima pessoa que ela vai matar sou eu", dirá, apontando Odete como possível mandante do crime.