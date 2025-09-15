Acesse sua conta
Vale Tudo terá nova reviravolta, com morte inédita e desfecho violento

Sequência brutal terá arma de verdade, dublês e efeitos especiais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14:05

Mário Sérgio (Thomás Aquino) em Vale Tudo
Mário Sérgio (Thomás Aquino) em Vale Tudo Crédito: Globo/Reprodução

A reta final do remake de "Vale Tudo" terá um assassinato inédito, em uma cena com desfecho violento. Mário Sérgio (Thomás Aquino) será morto a tiros dentro da casa de Ana Clara (Samantha Jones), em uma sequência realista, com dublês, arma de verdade com disparo de proximidade, efeitos de sangue e figurinos especiais.

De acordo com o site Notícias da TV, a execução deve acontecer a partir do capítulo 157, previsto para ir ao ar no próximo dia 29. Tudo indica que o personagem será morto após descobrir o segredo de Odete Roitman (Débora Bloch). Ele irá onde Leonardo (Guilherme Magon) está sendo mantido escondido e tentará fazer registros de que o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) está vivo. Ana Clara deve ser testemunha e pode acabar ferida ou até morta.

Maria de Fátima (Bella Campos), que terá se tornado aliada da cuidadora, ficará apavorada ao descobrir o que aconteceu. "A próxima pessoa que ela vai matar sou eu", dirá, apontando Odete como possível mandante do crime.

Na versão original da novela, Mário Sérgio era um personagem íntegro. Já no remake, ele foi transformado em um mau-caráter, cúmplice de Marco Aurélio (Alexandre Nero) em esquemas de corrupção. Já Ana Clara sequer existia em na trama de 1988.

