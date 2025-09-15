NOVELA DAS 9

Segredo de Odete em 'Vale Tudo' coloca vilã em perigo após descoberta de César

O vilão descobre que a morte de Odete pode lhe favorecer e não mede esforços para registrar tudo

15 de setembro de 2025

Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em Vale Tudo

Em 'Vale Tudo', César (Cauã Reymond) começa a montar um verdadeiro arsenal de evidências contra Odete (Debora Bloch). Determinado a garantir seu futuro, o cafajeste registra conversas comprometedoras que a irmã de Celina tem com ele, criando um perigoso jogo de chantagens e segredos.

A situação se complica quando César descobre que, caso Odete morra, ele terá direito a 50% da TCA conforme as cláusulas do casamento. Armado com essa informação, o vilão se vê no centro de um misterioso atentado contra Odete, que quase perde a vida enquanto dirige.

O episódio deixa César entre os principais suspeitos da morte da poderosa, marcada para o capítulo do dia 8 de outubro. Marco Aurélio também terá motivos para se envolver, adicionando ainda mais tensão à trama.

Manuela Dias, autora da novela, comentou em entrevista à revista Veja sobre o trabalho com o elenco: “Trabalhar com esses atores é um privilégio enorme. Cada personagem tem camadas complexas e a trama mistura intriga, drama e reviravoltas que mantêm o público ansioso”.