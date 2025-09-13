Acesse sua conta
Sonia Abrão detona remake de Vale Tudo: 'Vem aí ainda mais palhaçada'

Apresentadora não tem aprovado as mudanças feitas por Manuela Dias na novela

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:50

Sonia Abrão
Sonia Abrão

Sônia Abrão não escondeu a insatisfação com o remake de "Vale Tudo", da Globo. A apresentadora do "A Tarde É Sua", da RedeTV!, voltou a detonar as mudanças promovidas pela autora Manuela Dias com relação à trama original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e exibida entre 1988 e 1989. Para ela, as alterações têm passado dos limites.

"O que vem aí para essa reta final é ainda mais palhaçada", disse Sônia, ao comentar, durante o "A Tarde É Sua" da última quinta-feira (11), as cenas previstas para os próximos capítulos.

A apresentadora recuperou uma crítica feita por Silvio de Abreu para completar: "Ele definiu essa tragédia que se transformou a novela com uma única frase: 'Se Manuela Dias queria mudar tanto história, ela que escrevesse uma novela dela'".

O renomado autor, com uma carreira de sucesso incluindo clássicos como "Éramos Seis", "A Próxima Vítima" e "Belíssima", não escondeu sua frustração com as mudanças.

Erros em Vale Tudo

"Acho que o problema é a própria adaptação da novela. Acho que estão mudando demais, a [autora] Manuela Dias tá mudando muito o texto da novela. Se ela queria mudar tanto, ela devia fazer uma novela dela, não precisa pegar uma novela e mudar tanto o que foi feito", falou Sílvio, ao "TV Fama", em junho.

Apesar das críticas, ele elogiou a colega de profissão. "Acho a Manuela uma ótima autora, fui eu que a revelei na TV Globo. Mas eu acho que ela pegou um outro caminho, é um caminho que eu não sei se tá indo bem, porque não estou mais ligado. Mas pelo que eu tenho lindo, acho que existem muitas mudanças", completou.

