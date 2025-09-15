Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estresse pode resultar em problemas gastrointestinais; veja sintomas

O estado emocional influencia significativamente o funcionamento do intestino

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:13

O estresse pode afetar o funcionamento do intestino (Imagem: VectorMine | Shutterstock)
O estresse pode afetar o funcionamento do intestino Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock

Sintomas como dor abdominal, diarreia, constipação, náuseas e gases podem indicar alterações no intestino, muitas vezes associadas ao estresse. Embora não seja a única origem, ele é um dos principais desencadeadores ou agravantes dos chamados distúrbios gastrointestinais funcionais e, em alguns casos, chega a ser o fator predominante.

Estresse, sobrecarga e trabalho

Estresse por Shutterstock
Estresse por Shutterstock
Estresse por Shutterstock
Estresse por Shutterstock
Estresse por Shutterstock
Estresse por Shutterstock
1 de 6
Estresse por Shutterstock

O estado emocional influencia significativamente o funcionamento do sistema gastrointestinal porque existe uma série de vias nervosas, hormonais e imunológicas entre o cérebro e o intestino. Diante disso, em um cenário estressante, acontece a liberação de um hormônio que altera movimento, sensibilidade, secreção, regeneração e microbiota do intestino .

Sintomas e diagnósticos comuns

Segundo o Dr. Isaac Altikes, gastroenterologista do Hospital Santa Catarina – Paulista, os sinais de estresse recebidos pelo corpo são traduzidos em respostas inflamatórias e neuroquímicas no trato gastrointestinal pelos mastócitos (células do sistema imunitário) e mediadores neuroendócrinos (hormônios e neurotransmissores produzidos por células neuroendócrinas que controlam a motilidade e a secreção digestiva). 

Nesse cenário, além dos sintomas iniciais, a pessoa pode ter inchaço abdominal, sensação de evacuação incompleta e urgência evacuatória. Em alguns casos, os sinais corporais ultrapassam os limites do intestino, levando a fadiga e cefaleia. Hipersensibilidade visceral e abdominal sem uma causa clara e identificável são indícios característicos de distúrbios funcionais relacionados à sobrecarga emocional.

Conforme o médico, para esses casos, os diagnósticos mais comuns são: 

  • Síndrome do Intestino Irritável (SII);
  • Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE);
  • Dispepsia funcional;
  • Exacerbação dos sintomas das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. 

“Na Síndrome do Intestino Irritável, é comum que o paciente sinta dor abdominal recorrente quando acontecem alterações no hábito intestinal, como diarreia ou constipação. Nesses casos, o estresse psicológico acaba intensificando ainda mais a dor. Esses distúrbios afetam os indivíduos por meio de sintomas persistentes, redução da qualidade de vida, ausência no trabalho e declínio do bem-estar”, explica o Dr. Isaac Altikes.

Cuidar da saúde mental é essencial para reduzir sintomas gastrointestinais e melhorar a qualidade de vida (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Cuidar da saúde mental é essencial para reduzir sintomas gastrointestinais e melhorar a qualidade de vida Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Tratamento multidisciplinar

O tratamento para os distúrbios gastrointestinais quando o estresse é a principal causa precisa ser multifatorial, incluindo medicações direcionadas aos sintomas predominantes, além de abordagens psicoterapêuticas, como Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), hipnoterapia dirigida ao intestino e técnicas de manejo emocional.

“As intervenções psicológicas ajudam na redução dos sintomas e moderação da resposta ao estresse. Por isso, cuidar da saúde mental é essencial para a melhora clínica. A comunicação contínua entre gastroenterologista, psicólogo e psiquiatra também é benéfica para um tratamento mais completo e eficaz”, destaca o Dr. Isaac Altikes.

Hábitos que favorecem o bem-estar

Mesmo após o tratamento, a educação sobre o eixo cérebro-intestino e o fortalecimento da relação entre médico e paciente são condutas importantes para proteger a saúde intestinal, mesmo em momentos de estresse. A adoção de hábitos saudáveis diários também faz toda a diferença, como a prática regular de atividade física, técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática, meditação e yoga, além de uma dieta equilibrada com consumo de fibras e probióticos.

Por Camila Parreira

Mais recentes

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
Imagem - Jovens de Salvador recebem tablet novo e certificação ao concluir 1ª fase do Geração SSA

Jovens de Salvador recebem tablet novo e certificação ao concluir 1ª fase do Geração SSA
Imagem - Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro
01

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
02

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
03

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
04

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil