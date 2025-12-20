ROTA DO CACAU

Lula sanciona lei que torna Ilhéus capital nacional da rota do cacau e do chocolate

Decisão reconhece práticas sustentáveis, fortalece turismo e abre espaço para novos investimentos no sul da Bahia

Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:56

Cacau do sul da Bahia é conhecido pela qualidade Crédito: Reprodução/ TV Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reconhece Ilhéus, no sul da Bahia, como capital nacional da rota do cacau e do chocolate. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19).

De autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), o projeto tem como objetivo valorizar a cidade, que vem se destacando pela adoção de práticas sustentáveis no cultivo do cacau e pelo investimento em métodos orgânicos de produção. O avanço do setor do chocolate também tem impulsionado Ilhéus como um importante destino turístico da região.

Com a sanção, o município passa a ter maior visibilidade institucional, o que, na prática, pode resultar em mais investimentos do poder público em áreas como infraestrutura e promoção turística.

O prefeito Valderico Júnior avaliou o reconhecimento como um marco para a cidade. "É um título que consolida a nossa cidade, nosso legado. Ilhéus é conhecida mundialmente, o cacau e o chocolate, que tanto desenvolvimento já teve aqui outrora e hoje volta com essa pujança", afirmou em entrevista à TV Santa Cruz.