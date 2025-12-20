Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula sanciona lei que torna Ilhéus capital nacional da rota do cacau e do chocolate

Decisão reconhece práticas sustentáveis, fortalece turismo e abre espaço para novos investimentos no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:56

Cacau do sul da Bahia é conhecido pela qualidade
Cacau do sul da Bahia é conhecido pela qualidade Crédito: Reprodução/ TV Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reconhece Ilhéus, no sul da Bahia, como capital nacional da rota do cacau e do chocolate. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19).

De autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), o projeto tem como objetivo valorizar a cidade, que vem se destacando pela adoção de práticas sustentáveis no cultivo do cacau e pelo investimento em métodos orgânicos de produção. O avanço do setor do chocolate também tem impulsionado Ilhéus como um importante destino turístico da região.

Chocolat Festival Ilhéus 2025

Além das barras, os bombons também estavam presentes no rol de opções do festival de chocolate por Alan Pinheiro/Arquivo Pessoal
Mestiço foi uma das marcas que estiveram presentes no Chocolat Festival 2025 por Alan Pinheiro/Arquivo Pessoal
Pelourinho foi uma das marcas que estiveram presentes no Chocolat Festival 2025 por Divulgação
Na rota do chocolate, o turista pode conhecer todo o caminho do cacau à barra por Divulgação/Wellinson Tibúrcio
Degustação de chocolates na Fazenda Yrerê por Divulgação/Wellinson Tibúrcio
Em Ilhéus, turistas podem experimentar o cacau usado nos chocolates das marcas gourmet por Divulgação/Wellinson Tibúrcio
João Prazeres "largou Salvador" e mudou de vida ao decidir trabalhar na Fazende Yrerê por Divulgação
Cacau atingido pela vassoura-de-bruxa por Divulgação
Cacau atingido pela vassoura-de-bruxa por Divulgação
Em Ilhéus, turistas podem experimentar o cacau usado nos chocolates das marcas gourmet por Divulgação/Wellinson Tibúrcio
Em Ilhéus, turistas podem experimentar o cacau usado nos chocolates das marcas gourmet por Divulgação/Wellinson Tibúrcio
Gerson Marques comanda diretamente o tour do cacau na Fazenda Yrerê por Divulgação/Wellinson Tibúrcio
Na rota do chocolate, o turista pode conhecer todo o caminho do cacau à barra por Alan Pinheiro/Arquivo Pessoal
1 de 13
Além das barras, os bombons também estavam presentes no rol de opções do festival de chocolate por Alan Pinheiro/Arquivo Pessoal

Com a sanção, o município passa a ter maior visibilidade institucional, o que, na prática, pode resultar em mais investimentos do poder público em áreas como infraestrutura e promoção turística.

O prefeito Valderico Júnior avaliou o reconhecimento como um marco para a cidade. "É um título que consolida a nossa cidade, nosso legado. Ilhéus é conhecida mundialmente, o cacau e o chocolate, que tanto desenvolvimento já teve aqui outrora e hoje volta com essa pujança", afirmou em entrevista à TV Santa Cruz.

Leia mais

Imagem - Da terra ao chocolate: o caminho do cacau para virar doce em Ilhéus

Da terra ao chocolate: o caminho do cacau para virar doce em Ilhéus

Mais recentes

Imagem - Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã

Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã
Imagem - Suspeito de assassinar cunhada, prima de 10 anos e idosa na Bahia é encontrado morto

Suspeito de assassinar cunhada, prima de 10 anos e idosa na Bahia é encontrado morto
Imagem - Qual o valor de uma multa por manter aves silvestres em cativeiro?

Qual o valor de uma multa por manter aves silvestres em cativeiro?

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da 'ligação muda': como criminosos usam silêncio e IA para enganar vítimas
01

Golpe da 'ligação muda': como criminosos usam silêncio e IA para enganar vítimas

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
02

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
03

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana
04

Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana