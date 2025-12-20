TRIPLO HOMICÍDIO

Suspeito de assassinar cunhada, prima de 10 anos e idosa na Bahia é encontrado morto

Polícia Civil investiga circunstâncias do óbito

Guilherme Vicente da Silva foi achado morto após triplo homicídio Crédito: Reprodução

Um dia após o triplo homicídio que chocou Macaúbas, no sudoeste da Bahia, o principal suspeito do crime foi encontrado morto. Guilherme Vicente da Silva, de 28 anos, teve o corpo localizado na quinta-feira (18) em uma área de mata na zona rural do município, na mesma região onde os assassinatos ocorreram.

De acordo com a Polícia Civil, não há, até o momento, detalhes sobre como ocorreu a morte do suspeito. O corpo foi achado no distrito de Lagoa Clara, a pouco mais de dois quilômetros do local do crime, e foram expedidas guias para perícia e remoção. A necropsia deve apontar a causa do óbito.

As investigações indicam que Guilherme é autor das mortes de Aline Silva Alves, de 10 anos, de Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e de Glorêna de Jesus Silva, de 85 anos, todas da mesma família. A criança era filha de Zilda e sobrinha-neta de Glorêna. Guilherme, por sua vez, era cunhado de Zilda.

Segundo informações apuradas pela polícia, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo o suspeito e o tio das vítimas. O desentendimento ocorreu enquanto ambos trabalhavam em uma área de mata, por causa de uma mangueira. Durante a briga, Guilherme teria tentado atacar o homem com uma foice, mas ele conseguiu fugir e não ficou ferido.

Após não conseguir atingir o alvo inicial, Guilherme teria deixado o local, pegado uma motocicleta e seguido até a casa da família. Lá, surpreendeu as vítimas dentro da residência e cometeu os três homicídios. “O suspeito pegou as vítimas de surpresa dentro da casa depois de se desentender com o pai da família, tentar matá-lo e ir até a casa onde elas estavam para se vingar. A menina estava deitada quando foi morta por ele e estava coberta, o que indica que ela estava dormindo na hora do crime”, conta uma fonte policial, que fala sob anonimato com a reportagem do CORREIO.

O homem que escapou da agressão relatou à polícia que não mantinha desavenças anteriores com o suspeito, descrito como alguém quieto e que raramente saía do povoado de Lagoa Clara. Segundo o depoimento, Guilherme não tinha histórico conhecido de violência antes do episódio.