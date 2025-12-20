Acesse sua conta
Suspeito de assassinar cunhada, prima de 10 anos e idosa na Bahia é encontrado morto

Polícia Civil investiga circunstâncias do óbito

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:32

Guilherme Vicente da Silva foi achado morto após triplo homicídio
Guilherme Vicente da Silva foi achado morto após triplo homicídio

Um dia após o triplo homicídio que chocou Macaúbas, no sudoeste da Bahia, o principal suspeito do crime foi encontrado morto. Guilherme Vicente da Silva, de 28 anos, teve o corpo localizado na quinta-feira (18) em uma área de mata na zona rural do município, na mesma região onde os assassinatos ocorreram.

De acordo com a Polícia Civil, não há, até o momento, detalhes sobre como ocorreu a morte do suspeito. O corpo foi achado no distrito de Lagoa Clara, a pouco mais de dois quilômetros do local do crime, e foram expedidas guias para perícia e remoção. A necropsia deve apontar a causa do óbito.

Suspeito matou vítimas por vingança

Foto atual de Guilherme Vicente da Silva
Foto antiga de Guilherme Vicente da Silva
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos
Polícia Civil investiga o caso
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos
1 de 6
Foto atual de Guilherme Vicente da Silva

As investigações indicam que Guilherme é autor das mortes de Aline Silva Alves, de 10 anos, de Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e de Glorêna de Jesus Silva, de 85 anos, todas da mesma família. A criança era filha de Zilda e sobrinha-neta de Glorêna. Guilherme, por sua vez, era cunhado de Zilda.

Segundo informações apuradas pela polícia, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo o suspeito e o tio das vítimas. O desentendimento ocorreu enquanto ambos trabalhavam em uma área de mata, por causa de uma mangueira. Durante a briga, Guilherme teria tentado atacar o homem com uma foice, mas ele conseguiu fugir e não ficou ferido.

Após não conseguir atingir o alvo inicial, Guilherme teria deixado o local, pegado uma motocicleta e seguido até a casa da família. Lá, surpreendeu as vítimas dentro da residência e cometeu os três homicídios. “O suspeito pegou as vítimas de surpresa dentro da casa depois de se desentender com o pai da família, tentar matá-lo e ir até a casa onde elas estavam para se vingar. A menina estava deitada quando foi morta por ele e estava coberta, o que indica que ela estava dormindo na hora do crime”, conta uma fonte policial, que fala sob anonimato com a reportagem do CORREIO.

O homem que escapou da agressão relatou à polícia que não mantinha desavenças anteriores com o suspeito, descrito como alguém quieto e que raramente saía do povoado de Lagoa Clara. Segundo o depoimento, Guilherme não tinha histórico conhecido de violência antes do episódio.

Após o crime, o suspeito fugiu e passou a ser procurado. O caso é tratado pela Polícia Civil como homicídio qualificado por motivo fútil. Há ainda a apuração da possibilidade de que Guilherme tenha cometido os assassinatos durante um surto psicótico.

