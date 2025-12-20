TRÁFICO

Sistema de irrigação e alojamentos: polícia descobre mega plantação de maconha no Oeste da Bahia

Roça de sete hectares escondia cerca de 400 mil pés da droga na zona rural de Xique-Xique

Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:05

Plantação descoberta Crédito: Divulgação

Uma grande plantação de maconha foi descoberta na tarde de quinta-feira (18) na zona rural de Xique-Xique, no Oeste da Bahia. A ação foi realizada por policiais militares da CIPE/Semiárido e da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que localizaram uma roça de aproximadamente sete hectares utilizada exclusivamente para o cultivo da droga.

De acordo com a polícia, foram encontrados cerca de 400 mil pés de Cannabis sativa, na variedade skunk, conhecida popularmente como “super maconha”. Parte da produção já havia sido colhida e estava pronta para o consumo, embalada para comercialização.

No total, as equipes apreenderam cerca de 4,5 toneladas da droga, distribuídas em diferentes pontos da propriedade e também dentro de um caminhão, que, segundo as investigações iniciais, seria usado para o transporte e a distribuição do entorpecente.

Ao perceberem a chegada das equipes policiais, suspeitos fugiram pela vegetação da caatinga e não foram localizados. Durante a varredura na área, os policiais encontraram uma estrutura completa voltada para o cultivo da maconha, incluindo sistema de irrigação, equipamentos agrícolas, poço artesiano, bombas submersas, reservatórios de água e ranchos utilizados como alojamento.

Nos locais usados pelos suspeitos, havia ainda alimentos, roupas, utensílios domésticos, além de um trator e uma motocicleta. Para tentar disfarçar a atividade ilegal, os responsáveis pela roça mantinham uma plantação de feijão misturada à área de cultivo da droga.