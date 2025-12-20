Acesse sua conta
Líder do Comando Vermelho que atuava no Sul da Bahia é preso na Paraíba

Suspeito é apontado como responsável por iniciar guerra entre facções na região

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:49

Magno Oliveira de Jesus
Magno Oliveira de Jesus Crédito: Reprodução

Um dos líderes do Comando Vermelho (CV) com atuação no sul da Bahia foi preso na noite de sexta-feira (19), em João Pessoa, capital da Paraíba. O suspeito foi identificado como Magno Oliveira de Jesus, natural de Itacaré, e é apontado pelas investigações como mandante de diversos homicídios na região.

De acordo com as apurações, Magno teria sido responsável por iniciar a disputa entre facções criminosas no sul baiano, especialmente em áreas estratégicas do tráfico de drogas. Ele foi localizado durante uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e da Paraíba, com apoio da Polícia Militar paraibana.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

A prisão ocorreu no contexto da Operação Costa Segura, iniciada na última segunda-feira, com ações simultâneas na Bahia, no Rio de Janeiro e na Paraíba. No território baiano, a ofensiva teve como foco os municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, considerados áreas-chave de atuação da facção.

Segundo as forças de segurança, a operação já resultou na captura de 31 integrantes do grupo criminoso. Além disso, 60 contas bancárias utilizadas para a lavagem de dinheiro foram bloqueadas, atingindo diretamente a estrutura financeira da organização.

As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos, aprofundar o mapeamento da atuação da facção e impedir a reorganização do grupo no estado.

