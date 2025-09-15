Ex-atriz da Globo revela depressão pós-parto após episódio traumático: 'Cena se repetia em looping'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:42
Carol Macedo revelou que desenvolveu uma depressão pós-parto após passar por um episódio traumático com o filho, Leo. Logo nos primeiros dias após o nascimento, em agosto de 2023, o bebê sofreu dois engasgos que deixaram a atriz em pânico. O marido dela, Rafael Eboli, soube fazer as manobras médicas necessárias, mas a artista precisou fazer tratamento intenso com a psiquiatra após o susto.
"Parece que vi a vida do meu filho nos meus braços. A cena se repetia em looping na minha cabeça. Comecei a chorar excessivamente, não deixava que ninguém tocasse nele, olhava para ele sem parar. Sentia que ele poderia morrer a qualquer momento. Comecei a fazer um tratamento intenso com a minha psiquiatra, com o qual segui até há pouco tempo. O tratamento ajudou muito. Quando penso, dá aquela acelerada no coração, mas está controlado", revelou, em entrevista ao jornal O Globo.
Carol Macedo
Carol está no ar na reprise de "Fina Estampa", no Globoplay Novelas, e vem, aos poucos, retomando sua carreira de atriz após se tornar mãe. Ela fez uma pequena participação na novela "Mania de Você", no início do ano, e rodou, há cerca de dois meses, o longa "Sexo e Destino", adaptação do livro de Chico Xavier e Waldo Vieira. Foi a primeira vez que se afastou por mais tempo de Leo, hoje com 2 anos.
"Quando engravidei, prometi a mim mesma que iria dedicar pelo menos um ano à maternidade. Por mais que tivesse ajuda, eu queria estar 100% com ele. Rodar esse filme foi um teste. Ele ficou em casa com o meu marido, com a babá, minha mãe e minha sogra. Fiquei o tempo máximo de dez dias longe dele. Para mim foi mais difícil do que para ele, sou muito grudada com o Leo", falou.
Além da carreira como atriz, Carol vem trabalhando como influencer. Só no Instagram, ela é acompanhada de perto por 1,1 milhão de seguidores. "Gosto muito de maquiagem, cabelo, moda, e isso acabou atraindo as pessoas. E, sim, os valores são bons. Muitas vezes uma publicidade paga mais do que nove meses de novela".