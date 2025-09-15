CLIMA TENSO

Briga de astros: cantor pula cerca com arame farpado para encarar rival

Zach Bryan precisou ser contido por seguranças em festival

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:02

Zach Bryan pulou cerca com arame farpado para brigar com Gavin Adcock Crédito: Reprodução

Um episódio tenso aconteceu nos bastidores do Festival Born & Raised, em Pryor, Oklahoma (EUA), no último sábado (13). O cantor Zach Bryan pulou uma cerca com arame farpado para brigar com o também artista Gavin Adcock. Seguranças precisaram intervir para que a confusão não escalasse para agressão física.

Os dois músicos começaram a se insultar quando estavam em lados distintos da cerca. Até que Zach decidiu escalar a barreira com arame farpado para alcançar o rival.

"Você quer brigar como um homem? Abra o portão!", disse Bryan a Adcock antes de pular a cerca. "Se eles abrirem a p.. desse portão, eu te mato!", gritou.

Em seguida, Zach pulou a cerca, mas foi imediatamente agarrado por vários seguranças. Enquanto isso, Gavin recuou diante da investida do rival e deixou o local escoltado.

A briga entre os dois já é antiga. A confusão começou em julho, quando Adcock criticou Bryan pela forma como o colega respondeu a um jovem de 14 anos que ficou chateado após o artista não se encontrar com fãs após um de seus shows. "Aquele garoto estava louco para te conhecer e os pais dele gastaram uma fortuna para ele poder te ver", provocou o cantor no X.

A tensão entre os dois artistas escalou no fim de semana. Segundo o "NY Post", Bryan, que é originário da região do festival, não teria se conformado com o fato de um "forasteiro" como Adcock ser a atração principal do evento.