Briga de astros: cantor pula cerca com arame farpado para encarar rival

Zach Bryan precisou ser contido por seguranças em festival

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:02

Zach Bryan pulou cerca com arame farpado para brigar com Gavin Adcock
Zach Bryan pulou cerca com arame farpado para brigar com Gavin Adcock

Um episódio tenso aconteceu nos bastidores do Festival Born & Raised, em Pryor, Oklahoma (EUA), no último sábado (13). O cantor Zach Bryan pulou uma cerca com arame farpado para brigar com o também artista Gavin Adcock. Seguranças precisaram intervir para que a confusão não escalasse para agressão física.

Os dois músicos começaram a se insultar quando estavam em lados distintos da cerca. Até que Zach decidiu escalar a barreira com arame farpado para alcançar o rival. 

"Você quer brigar como um homem? Abra o portão!", disse Bryan a Adcock antes de pular a cerca. "Se eles abrirem a p.. desse portão, eu te mato!", gritou.

Em seguida, Zach pulou a cerca, mas foi imediatamente agarrado por vários seguranças. Enquanto isso, Gavin recuou diante da investida do rival e deixou o local escoltado.

A briga entre os dois já é antiga. A confusão começou em julho, quando Adcock criticou Bryan pela forma como o colega respondeu a um jovem de 14 anos que ficou chateado após o artista não se encontrar com fãs após um de seus shows. "Aquele garoto estava louco para te conhecer e os pais dele gastaram uma fortuna para ele poder te ver", provocou o cantor no X.

A tensão entre os dois artistas escalou no fim de semana. Segundo o "NY Post", Bryan, que é originário da região do festival, não teria se conformado com o fato de um "forasteiro" como Adcock ser a atração principal do evento.

