Caetano Veloso entra na disputa pela herança de Olavo de Carvalho; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:49
Os advogados de Caetano Veloso entraram com um pedido na Justiça de São Paulo para que possam integrar a discussão sobre a situação da herança de Olavo de Carvalho. A equipe do cantor quer assegurar que ele receba uma indenização milionária do escritor, que morreu em 2022.
Olavo foi condenado a compensar Caetano após publicar ofensas contra o artista baiano, acusando-o de pedofilia por causa de seu relacionamento com Paula Lavigne. Segundo o blog de Ancelmo Gois no jornal O Globo, a multa hoje supera R$ 4,035 milhões.
Caetano Veloso e Paula Lavigne
Em 2017, Veloso entrou com uma ação por ser chamado de pedófilo pelo 'guru bolsonarista' nas redes sociais. No mesmo ano, a Justiça concedeu liminar, decidindo pela remoção do conteúdo na internet, sob pena de multa diária de R$ 10 mil enquanto os posts permanecessem no ar - ordem que Olavo ignorou. Com isso, a dívida cresceu rapidamente.
Com a morte de Olavo, os bens do escritor passaram a responder pelo débito. Em 2024, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a penhora da receita obtida com a venda de seus livros pela Editora Record. O resultado, porém, foi irrisório: pouco mais de R$ 8 mil.