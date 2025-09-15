Acesse sua conta
Caetano Veloso entra na disputa pela herança de Olavo de Carvalho; entenda

Cantor solicitou judicialmente sua participação na discussão sobre o espólio do escritor, morto em 2022

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:49

Caetano Veloso e Olavo de Carvalho
Caetano Veloso e Olavo de Carvalho Crédito: Reprodução

Os advogados de Caetano Veloso entraram com um pedido na Justiça de São Paulo para que possam integrar a discussão sobre a situação da herança de Olavo de Carvalho. A equipe do cantor quer assegurar que ele receba uma indenização milionária do escritor, que morreu em 2022.

Olavo foi condenado a compensar Caetano após publicar ofensas contra o artista baiano, acusando-o de pedofilia por causa de seu relacionamento com Paula Lavigne. Segundo o blog de Ancelmo Gois no jornal O Globo, a multa hoje supera R$ 4,035 milhões.

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Cateno Veloso por Reprodução/Instagram
Caetano se declara para Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Paula Lavigne e Caetano Veloso por Redes sociais
Caetano Veloso ganha homenagem especial de Paula Lavigne em seu aniversário de 83 anos por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução/Instagram
Paula Lavigne comemora aniversário de 83 anos de Caetano Veloso com homenagem por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso se declara para Paula Lavigne no aniversário de 56 anos da mulher por Reprodução/Instagram
1 de 8
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais

Em 2017, Veloso entrou com uma ação por ser chamado de pedófilo pelo 'guru bolsonarista' nas redes sociais. No mesmo ano, a Justiça concedeu liminar, decidindo pela remoção do conteúdo na internet, sob pena de multa diária de R$ 10 mil enquanto os posts permanecessem no ar - ordem que Olavo ignorou. Com isso, a dívida cresceu rapidamente.

Com a morte de Olavo, os bens do escritor passaram a responder pelo débito. Em 2024, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a penhora da receita obtida com a venda de seus livros pela Editora Record. O resultado, porém, foi irrisório: pouco mais de R$ 8 mil. 

