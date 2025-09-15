FAMOSOS

Caetano Veloso entra na disputa pela herança de Olavo de Carvalho; entenda

Cantor solicitou judicialmente sua participação na discussão sobre o espólio do escritor, morto em 2022

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:49

Caetano Veloso e Olavo de Carvalho Crédito: Reprodução

Os advogados de Caetano Veloso entraram com um pedido na Justiça de São Paulo para que possam integrar a discussão sobre a situação da herança de Olavo de Carvalho. A equipe do cantor quer assegurar que ele receba uma indenização milionária do escritor, que morreu em 2022.

Olavo foi condenado a compensar Caetano após publicar ofensas contra o artista baiano, acusando-o de pedofilia por causa de seu relacionamento com Paula Lavigne. Segundo o blog de Ancelmo Gois no jornal O Globo, a multa hoje supera R$ 4,035 milhões.

Caetano Veloso e Paula Lavigne 1 de 8

Em 2017, Veloso entrou com uma ação por ser chamado de pedófilo pelo 'guru bolsonarista' nas redes sociais. No mesmo ano, a Justiça concedeu liminar, decidindo pela remoção do conteúdo na internet, sob pena de multa diária de R$ 10 mil enquanto os posts permanecessem no ar - ordem que Olavo ignorou. Com isso, a dívida cresceu rapidamente.