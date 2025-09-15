Acesse sua conta
Revoltada ao descobrir segredo, escritora surta e come cinzas do marido falecido

Além de ter sido infiel, ele tinha obsessões que enojaram a viúva

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:30

A autora Jessica Waite ganhou notoriedade internacional ao relatar o trauma vivido após a morte do marido Sean, com quem foi casada por 17 anos. Sean faleceu de um ataque cardíaco enquanto viajava a trabalho para o Texas. Durante a organização do funeral, Jessica percebeu indícios de uma vida dupla: buscas no computador do marido indicavam contratação de acompanhantes e consumo de conteúdo erótico.

Em depoimento ao Daily Mail, a escritora revelou que Sean mantinha diversos casos extraconjugais e um acervo enorme de pornografia, o que inspirou seu livro The Widow's Guide to Dead Bastards. Ela descreveu o contraste entre a vida pública do marido, carreira, família e casa, e sua atividade secreta, que consumia noites inteiras e recursos financeiros.

O impacto das descobertas levou Jessica a um episódio extremo: ela misturou parte das cinzas de Sean com fezes de cachorro no quintal e, em desespero, chegou a ingerir uma porção delas. Posteriormente, encontrou um HD antigo com centenas de horas de conteúdo pornográfico catalogado pelo marido.

Apesar do choque e da vontade de tirar a própria vida, Jessica buscou apoio, pensando no filho do casal, Dash, e transformou a dor em aprendizado e reflexão sobre perdão, limites e reconstrução pessoal.

