Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 23:09
Em uma momento mais discreto, espiritualista e reflexivo, Anitta tem compartilhado a vida com o empresário Ian Bortolanza. Bem reservada em relação ao relacionamento, a cantora de 32 anos resolveu se abrir e detalhar a relação, contando um pouco do que tem sentido e vivenciado ao lado do rapaz. Os dois namoram desde janeiro deste ano.
Em entrevista à Quem, Anitta afirmou que se sente mais madura e feliz nesse momento da sua vida. “Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, afirmou a carioca.
Anitta e Ian Bortolanza
Ela, que lançou no ano passado seu sexto álbum de estúdio, o "Funk Generation", tem se afastado das redes sociais e as usado quase que apenas para trazer debates mais sérios sobre questões ambientais e indígenas, por exemplo. “Eu não sinto mais vontade de estar compartilhando tanto, sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida, fico melhor, mais maduro. Tô com 32 anos e sinto que estou com uma maturidade que me faz mais feliz”, garantiu a artista.
Segundo Anitta, a relação com Ian segue firme e forte e cada vez mais profunda. “A gente está junto desde janeiro, e assim que acabou a loucura do Carnaval, eu já conheci a família dele”, contou à revista.
A famosa ressaltou ainda que a decisão de diminuir o ritmo na carreira e dedicar mais tempo à família e ao namoro não foi uma imposição do namorado. “Essa era uma escolha minha mesmo, fazer menos coisas com mais qualidade, mais dedicação. Então, agora estou nesse momento, mas isso não tem nada a ver com meu relacionamento. Ele não opina em nada no meu trabalho. Ele opina coisas positivas, sempre”, afirmou.