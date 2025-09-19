Acesse sua conta
Anitta se abre sobre namoro com Ian Bortolanza: Feliz e reservada'

Cantora está namorando com o empresário desde janeiro deste ano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 23:09

Anitta e Ian
Anitta e Ian Crédito: Reprodução

Em uma momento mais discreto, espiritualista e reflexivo, Anitta tem compartilhado a vida com o empresário Ian Bortolanza. Bem reservada em relação ao relacionamento, a cantora de 32 anos resolveu se abrir e detalhar a relação, contando um pouco do que tem sentido e vivenciado ao lado do rapaz. Os dois namoram desde janeiro deste ano. 

Em entrevista à Quem, Anitta afirmou que se sente mais madura e feliz nesse momento da sua vida. “Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, afirmou a carioca.

