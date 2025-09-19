RELACIONAMENTO

Anitta se abre sobre namoro com Ian Bortolanza: Feliz e reservada'

Cantora está namorando com o empresário desde janeiro deste ano

Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 23:09

Anitta e Ian Crédito: Reprodução

Em uma momento mais discreto, espiritualista e reflexivo, Anitta tem compartilhado a vida com o empresário Ian Bortolanza. Bem reservada em relação ao relacionamento, a cantora de 32 anos resolveu se abrir e detalhar a relação, contando um pouco do que tem sentido e vivenciado ao lado do rapaz. Os dois namoram desde janeiro deste ano.

Em entrevista à Quem, Anitta afirmou que se sente mais madura e feliz nesse momento da sua vida. “Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, afirmou a carioca.

Ela, que lançou no ano passado seu sexto álbum de estúdio, o "Funk Generation", tem se afastado das redes sociais e as usado quase que apenas para trazer debates mais sérios sobre questões ambientais e indígenas, por exemplo. “Eu não sinto mais vontade de estar compartilhando tanto, sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida, fico melhor, mais maduro. Tô com 32 anos e sinto que estou com uma maturidade que me faz mais feliz”, garantiu a artista.

Segundo Anitta, a relação com Ian segue firme e forte e cada vez mais profunda. “A gente está junto desde janeiro, e assim que acabou a loucura do Carnaval, eu já conheci a família dele”, contou à revista.