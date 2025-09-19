Acesse sua conta
Nando Reis posta momento com filho de Cássia Eller no palco: 'A voz tem tanto dela'

Cantor se apresentou com Chico Chico no Coala Festival deste ano, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 20:14

Nando Reis e Chico Chico
Nando Reis e Chico Chico Crédito: Reprodução

Nando Reis emocionou os fãs nesta sexta-feira (19) ao compartilhar um momento especial que viveu no palco no Festival Coala neste ano, no início do mês. O cantor dividiu o palco com Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001), que foi uma das grandes amigas e parceiras musicais de Nando Reis. 

No vídeo, os dois interpretam a canção "All Star", composição de Nando para Cássia, que ficou conhecida na voz rouca e marcante dessa grande cantora da Música Popular Brasileira. “Uma lembrança especial ao lado de Chico Chico cantando All Star Azul, que compus para Cássia”, escreveu o artista, na legenda da publicação. 

Nando Reis

Nando Reis por Felipe Campos/divulgação
Nando Reis e Chico Chico por Reprodução
Nando Reis por Felipe Campos
Nando Reis  por Reprodução I Redes Sociais
Nando Reis por Redes sociais
Nando Reis por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 6
Nando Reis por Felipe Campos/divulgação

A performance surpreendeu o público, que ressaltou a semelhança do timbre que voz de Chico com o da mãe, que morreu em 2001. “A voz dele tem tanto dela. Não podia ter feat mais lindo ”, comentou uma fã. “É a voz que é dele, mas é dela! Uma mistura quase poética!”, disse outra. "A Cássia tá dando aquela gargalhada gostosa vendo isso", ressaltou um terceiro, emocionado com o show. 

Assista ao momento:

