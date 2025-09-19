Acesse sua conta
Miguel Falabella volta às novelas com casal gay moderno: 'primeira relação homoafetiva bacana'

Ator está de volta às novelas depois de mais de 20 anos longe das novelas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:50

Miguel Falabella
Miguel Falabella Crédito: Reprodução | Instagram

Miguel Falabella está de volta às novelas depois de mais de 20 anos longe como ator em folhetins. Seu retorno será em Três Graças, próxima novela das 21h da TV Globo, em que ele viverá o par romântico de Samuel de Assis.

Ao conversar com a coluna de Fábia Oliveira, o artista ressaltou que sua nova personagem se diferencia de personagens gays anteriores: não será caricata. Ele expressou satisfação em poder retratar uma história mais “real, moderna e humana”, disse.

Falabella lembrou que, embora não atue em novelas desde Agora é que São Elas (2003), nunca deixou de produzir roteiros — tendo escrito tramas como A Lua Me Disse, Negócio da China e Aquele Beijo — além de séries humorísticas.

O autor também comentou sobre a intensidade das gravações: “Trabalho duro, novela é trabalho duro. Cada capítulo que a gente lê, é uma reviravolta na trama. Aguinaldo é maravilhoso. Sabe tudo.”

