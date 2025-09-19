Acesse sua conta
Ex-esposa de Militão vence na Justiça e jogador terá que pagar mais de R$ 60 mil de pensão para a filha

Karolina Lima entrou na Justiça após falta de pagamento do valor usado para despesas da filha

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:24

Militão casou recentemente com outra influenciadora
Militão casou recentemente com outra influenciadora Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após uma disputa na Justiça após a ex-esposa de Militão, Karoline Lima, alegar um valor pago à filha dos dois, Cecília, de 3 anos, que não condizia com o luxo que o atleta vive, agora ele terá que pagar um valor maior à pensão alimentícia da filha.

Eder Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF

A influenciadora conseguiu uma revisão de valor da pensão alimentícia da filha na Justiça, segundo a revista Quem. A decisão da 17ª Câmara De Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alterou o valor da pensão. Agora, Éder Militão terá que pagar 45 salários mínimos mensais, totalizando a quantia de R$ 68.310,00.

No entanto, a decisão não é definitiva e corre em segredo de Justiça. Karoline entregou o pedido na Justiça após alegar que não vinha recebendo o valor que teria que ser pago à filha há um ano.

O acordo firmado entre a influenciadora e o jogador do Real Madrid previa o pagamento de seis salários mínimos, além das despesas diretas como babá, empregada doméstica, mensalidade escolar, plano de saúde, atividades extracurriculares e motorista para a filha.

Com a nova decisão, ela deve receber o dinheiro e ficar responsável por administrar todos os pagamentos que antes deveriam ser feitos diretamente por Militão.



O valor anterior foi motivo de reação dos internautas, que apontaram que o atleta poderia dar um valor maior à filha, já que faria um casamento tão luxuoso como prometido. O zagueiro do Real Madrid subiu ao altar com a influencer Tainá Castro em um cerimônia em que foi gasta mais de R$ 2 milhões.

“Militão está na justiça tentando reduzir a pensão da filha Cecilia, enquanto gasta R$ 1 milhão no show de Gustavo Lima pro próprio casamento”, escreveu um usuário, se referindo a uma das atrações contratadas para animar o casamento. “Gasta milhões em um casamento de aparência que não dura nem dois anos, mas não paga uma pensão descente”, disse outro.

