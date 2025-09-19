variedades

5 dicas para aplicar princípios da neuroarquitetura em casa

Os ambientes podem proporcionar sensações, transmitir conforto e influenciar o bem-estar

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:52

A neuroarquitetura ajuda a criar ambientes que estimulam emoções positivas Crédito: Imagem: 3DPhoto | Shutterstock

A neuroarquitetura busca unir design e ciência para criar ambientes que estimulam emoções positivas, promovem relaxamento, aumentam a produtividade e fortalecem a conexão entre pessoas e lugares. Os espaços que habitamos têm impacto direto no equilíbrio emocional e na sensação de pertencimento. Mais do que um projeto arquitetônico bonito, o que se busca atualmente é criar ambientes que dialoguem com a essência de cada pessoa e transmitam acolhimento genuíno.

Para Maria Fernanda Wiethorn Aliano, fundadora do estúdio de arquitetura we.arch, do Grupo FG, trata-se de uma mudança de paradigma. “A casa deixou de ser apenas abrigo. Hoje ela reflete quem somos e o que sentimos. Por isso, cada detalhe precisa ter intenção”, afirma.

Com esse olhar, o processo desenvolvido pela we.arch começa ouvindo memórias e entendendo hábitos cotidianos. “Projetar com base na neurociência é entender o que aquele cliente precisa para se sentir bem, e traduzir isso em forma, cor, temperatura e luz”, explica Maria Fernanda Wiethorn Aliano.

Estética minimalista e sofisticação silenciosa

A estética minimalista e a sofisticação silenciosa dos projetos do estúdio são resultados dessa escuta. “O luxo hoje está nos detalhes essenciais. Um espaço com ventilação cruzada, luz natural e peças que têm significado vale mais do que qualquer modismo”, afirma.

Para Maria Fernanda Wiethorn Aliano, a neuroarquitetura já deixou de ser uma tendência. “O mercado exige mais consciência. As pessoas buscam ambientes que acolham, tragam presença e ajudem a desacelerar. Nosso papel como arquitetos é oferecer essa experiência”, explica.

Aplicando os princípios da neuroarquitetura em casa

Mesmo sem uma grande reforma, é possível aplicar princípios da neuroarquitetura em casa. Segundo Maria Fernanda Wiethorn Aliano, pequenas mudanças já podem gerar impacto positivo no seu bem-estar. Veja!

1. Aproveite a luz natural

A iluminação influencia diretamente o humor, o sono e a produtividade. Sempre que possível, abra janelas e cortinas durante o dia, reposicione móveis para deixar as áreas de uso próximas da luz natural e evite bloquear a entrada de sol com objetos ou cortinas pesadas. A luz natural regula o ritmo biológico e torna o ambiente mais vivo e acolhedor.

Elementos naturais ajudam a transmitir sensação de conforto Crédito: Imagem: Archi_Viz | Shutterstock

2. Escolha materiais naturais

Madeira, algodão, pedras, cerâmicas e fibras como linho ou rattan têm propriedades táteis e visuais que transmitem conforto, acolhimento e conexão com a natureza. Além de serem agradáveis ao toque, esses materiais costumam envelhecer bem e reforçar a sensação de atemporalidade nos ambientes.

3. Reduza estímulos visuais

Ambientes com excesso de informação visual podem gerar cansaço mental. Opte por paletas de cores neutras, mantenha superfícies mais limpas e evite excesso de objetos decorativos. A organização visual contribui para a sensação de calma e foco — especialmente em espaços de descanso, como quartos e salas.

Adicione à decoração elementos com memória afetiva Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Inclua memórias no décor

Peças que remetem à sua história — como uma foto de família, um objeto de viagem ou um móvel herdado — aumentam a sensação de pertencimento e conforto. Esses elementos emocionais ajudam o cérebro a reconhecer o espaço como familiar e seguro, fortalecendo o vínculo afetivo com a casa.

5. Use aromas sutis

A aromaterapia é uma aliada da neuroarquitetura. Fragrâncias como lavanda, capim-limão ou baunilha, quando usadas com moderação, podem evocar sensações de relaxamento, frescor ou acolhimento. Difusores, velas e sprays de ambiente são formas simples de trazer esse estímulo sensorial para o cotidiano.

O morar como experiência completa

Ao combinar ciência, sensibilidade e escuta ativa, a neuroarquitetura reposiciona o morar como uma experiência completa — não apenas visual, mas emocional. Para Maria Fernanda Wiethorn Aliano, essa é a direção da arquitetura no presente e no futuro. “Projetar com alma, presença e propósito é o que transforma um espaço em lar”, conclui a especialista.