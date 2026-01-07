ET DE VARGINHA

ET de Varginha: Exército revela a verdade por trás do alienígena misterioso

Inquérito Policial Militar (IPM) aponta o que as três jovens teriam visto na realidade; caso completou quase três décadas de mistério.

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:00

ET de Varginha Crédito: Reproduçaõ

Um dos maiores mistérios da ufologia brasileira teve um desfecho oficial por parte das Forças Armadas. O Exército Brasileiro concluiu, por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM), que o suposto "ET de Varginha", avistado em janeiro de 1996 em Minas Gerais, era na realidade um morador local conhecido como "Mudinho".

O documento, que detalha as investigações realizadas na época e revisadas em relatórios oficiais, esclarece que as três jovens que relataram ter visto uma criatura de pele marrom e olhos grandes teriam, na verdade, se deparado com Luiz Antônio de Paula. O homem, que possuía deficiências físicas e mentais, costumava ficar agachado junto a muros, o que teria causado a confusão visual sob as condições de luz e chuva daquele dia.

De acordo com o Exército, o registro oficial indica que Luiz Antônio morava próximo ao local do suposto avistamento. O relatório descreve que o cidadão estava sujo de lama devido ao mau tempo, o que reforçou a impressão visual distorcida relatada pelas testemunhas. Na época, a presença maciça de caminhões e comboios militares na cidade mineira — que alimentou teorias de conspiração — foi justificada pela ESA (Escola de Sargentos das Armas) como uma manutenção de rotina programada.

O documento militar ainda ressalta que: não houve registro de entrada de materiais biológicos não identificados em hospitais da região, além do depoimento de médicos legistas reforçou que nenhum corpo "não-humano" foi periciado no período.

A conclusão do Exército busca encerrar décadas de especulação que transformaram a cidade de Varginha em um polo turístico e ufológico. Apesar da explicação oficial, grupos de ufólogos e parte da comunidade local mantêm o ceticismo, alegando que o relatório faz parte de uma estratégia de acobertamento de informações.