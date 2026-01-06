Acesse sua conta
Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador

Perseguição e racismo são plano de fundo para agressão sofrida por duas mulheres na tarde dessa terça (06)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:58

Briga termina em agressão contra mulher Crédito: Reprodução

Uma tarde que deveria ser de rotina administrativa transformou-se em cena de violência e caos no Centro Empresarial Iguatemi, um dos prédios comerciais mais movimentados da capital baiana. Na tarde desta terça-feira (6), uma briga generalizada resultou na agressão de pelo menos duas mulheres, em um episódio marcado por ameaças prévias e acusações de racismo.

O incidente ocorreu na recepção do edifício e foi flagrado por equipes de reportagem que estavam no local. As vítimas foram identificadas como no vídeo como Monica Freitas e Naiane de Ferreira.

De acordo com os depoimentos, a violência física foi o ápice de um período de perseguições. O homem estaria enviando áudios e mensagens ameaçadoras via WhatsApp há algum tempo. Além das ameaças, há denúncias de que o suspeito teria publicado imagens das vítimas com teores racistas em redes sociais.

Apesar de um boletim de ocorrência já ter sido registrado anteriormente pelas vítimas, a família alega que nenhuma medida protetiva ou providência efetiva havia sido tomada pela Polícia Civil até o momento do ataque desta terça-feira.

Imagens registradas mostram o momento em que o homem avança contra as vendedoras na recepção, gerando gritaria e pânico entre funcionários e clientes que circulavam pelo prédio. O agressor só foi contido após a intervenção de sua própria filha e de outras pessoas que trabalham no centro empresarial.

O caso está sendo encaminhado para a Central de Flagrantes, nos Barris, onde as vítimas devem prestar novos depoimentos e formalizar a queixa pelas agressões físicas sofridas hoje. A administração do condomínio comercial ainda não se pronunciou oficialmente sobre a segurança interna no momento do ocorrido.

