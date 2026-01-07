Acesse sua conta
Gari é atropelado enquanto trabalhava no canteiro central da Avenida Paralela

Funcionário da Limpurb realizava manutenção de jardinagem quando foi atingido por veículo; motorista teria se distraído com o celular, segundo informações preliminares.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:14

Gari foi atropelado enquanto realizava a limpeza urbana na Paralela Crédito: TV Bahia

Um funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) ficou ferido após ser atropelado na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), uma das principais vias da capital baiana. 

O gari, que não teve a identidade revelada, realizava serviços de manutenção e corte de grama no canteiro central da avenida no momento da colisão. Testemunhas e colegas de trabalho informaram que o veículo invadiu parte da área de serviço, atingindo o trabalhador. Com o impacto, o para-brisa do carro envolvido ficou completamente destruído.

A vítima foi prontamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade hospitalar. Até o fechamento desta matéria, não foram divulgados detalhes sobre o quadro de saúde do agente de limpeza, embora ele tenha sido resgatado consciente.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Polícia Militar estiveram no local para organizar o fluxo de veículos. Por conta do acidente e do trabalho das equipes de resgate, uma das faixas da pista precisou ser bloqueada, o que gerou retenção e lentidão no tráfego da Avenida Paralela durante parte da manhã.

O motorista do veículo permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. Informações colhidas por equipes de reportagem no local sugerem que o condutor estaria utilizando o aparelho celular no momento do atropelamento, versão que será apurada pela Polícia Civil. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio da Transalvador para perícia.

Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e informou que está acompanhando o estado de saúde do colaborador e prestando o suporte necessário à família e ao trabalhador.

