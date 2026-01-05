SERRINHA

Briga por sofá termina com homem esfaqueado e irmã presa em Serrinha

Crime ocorreu no Povoado de Entrude; vítima foi atingida na barriga e transferida em estado grave para hospital em Feira de Santana.

Nauan Sacramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:24

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante no domingo (4) após esfaquear o próprio irmão durante uma discussão por causa de um sofá, no Povoado de Entrude, zona rural de Serrinha, interior da Bahia. O crime, motivado por desavenças familiares, mobilizou as polícias Civil e Militar e chocou os moradores da localidade.

De acordo com informações da Polícia Civil, a briga teve início quando a suspeita tentou retirar um sofá da residência onde morava com o irmão, a mãe, o marido e os filhos. A mulher havia construído uma casa ao lado do imóvel da família e pretendia levar o móvel para a nova residência, mas foi impedida pelo irmão. No auge da discussão, ela utilizou uma faca para golpear a vítima na região do tórax.

Após o ataque, a vítima foi socorrida e levada inicialmente ao Hospital Municipal de Serrinha. Devido à gravidade do ferimento no peito, o homem precisou ser transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde do paciente nesta segunda-feira (5).

A suspeita fugiu logo após o crime, mas foi localizada por policiais pouco tempo depois. No momento da abordagem, ela ainda portava a arma utilizada no crime. Em depoimento à polícia, a mulher confessou o ataque, alegando irritação acumulada por desavenças familiares anteriores.