CRIME

Jovem é presa suspeita de atropelar namorado e amiga após briga por ciúmes

Caso aconteceu em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:38

Vítimas eram amigos de trabalho Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos foi presa suspeita de atropelar de forma proposital o namorado, também de 21 anos, e uma amiga dele, de 19, na madrugada de domingo (28), em São Paulo. As vítimas estavam em uma motocicleta e morreram após o impacto.

Conforme depoimentos colhidos pela polícia, o casal havia discutido minutos antes do crime. A suspeita, identificada como Geovanna Proque da Silva, teria se irritado por ciúmes ao saber que o namorado, Raphael Canuto Costa, estava em uma festa acompanhado de outras mulheres.

Após a discussão, Geovanna teria flagrado Raphael dando carona para a amiga, Joyce Silva, nas proximidades de uma adega. Em seguida, ela iniciou uma perseguição com o carro, que se estendeu por cerca de 500 metros, até atingir a motocicleta.

Com o atropelamento, as vítimas ficaram presas às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa, que passava pelo local no momento do acidente, também ficou ferida.

Após o ocorrido, a suspeita fugiu do local, mas passou mal e precisou ser levada a um hospital. Ela foi presa e informou aos policiais militares que havia ingerido antidepressivos.