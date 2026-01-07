Acesse sua conta
Após mais de 3 anos de atraso, nova Rodoviária de Salvador tem data de abertura confirmada; veja quando

Obra foi iniciada em 2021 e está localizada no bairro de Águas Claras

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:06

Nova Rodoviária de Salvador durante sua construção Crédito: Joá Souza/GOVBA

Após mais de três anos de atraso, a nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, tem a abertura confirmada. No dia 20 de janeiro a nova estrutura começa a funcionar. A informação foi dada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na terça-feira (6). Os ônibus que tiverem na estrada em direção a Salvador, a partir da 0h do dia 20, já devem se direcionar para o novo terminal.

A rodoviária que está em atividade atualmente, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, vai ser encerrado às 23h59 do dia 19 de janeiro, quando acontece a inauguração oficial do novo terminal.

Veja imagens da obra da nova Rodoviária de Salvador

Obras da nova Rodoviária de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
Interior da nova Rodoviária de Salvador em construção por Yan Inácio/CORREIO
Letreiro da nova Rodoviária de Salvador em construção por Yan Inácio/CORREIO
Obras da nova rodoviária de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
1 de 4
Obras da nova Rodoviária de Salvador por Yan Inácio/CORREIO

A construção da nova Rodoviária começou em 2021. Porém, sucessivos atrasos foram anunciados ao longo dos últimos anos. No início de 2025, o Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador informou que a inauguração aconteceria em 7 de outubro daquele mesmo ano, o que não ocorreu. No início de outubro de 2025, a Casa Civil afirmou que a conclusão da obra só deveria acontecer em dezembro, mas uma vez sem sucesso. Depois, a previsão foi de que a conclusão ocorreria em janeiro de 2026.

Promessa antiga desde o governo Rui Costa (PT), a construção tinha previsão de ser concluída em 2023. Jerônimo chegou a dizer que a obra “deu tranco”, no final de 2023. Já, no começo de 2025, afirmou que já estava “impaciente” com o atraso da obra milionária.

A estrutura foi construída através de um contrato de concessão com um consórcio responsável pela gerir das obras. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o investimento inicial foi de R$ 200 milhões em contrato firmado em 2019, ainda no governo de Rui Costa.

No entanto, o presidente Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador, Eduardo Pedreira, projetou novos gastos entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões para o fim da obra.

Às margens da BR-324, o novo terminal terá mais de 41 mil m² de área construída, estacionamento com capacidade para 800 veículos e 230 pontos comerciais, segundo o projeto. Além disso, terá praça de alimentação, clínicas, farmácias e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Às margens da BR-324, o novo terminal terá mais de 41 mil m² de área construída, estacionamento com capacidade para 800 veículos e 230 pontos comerciais, segundo o projeto. Além disso, terá praça de alimentação, clínicas, farmácias e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Tags:

Salvador Rodoviária rui Costa Jerônimo Rodrigues

