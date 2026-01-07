Acesse sua conta
Primeira escola afro-brasileira do país, Maria Felipa encerra atividades em Salvador

Após nove anos de atuação, instituição pioneira na educação antirracista anuncia fim das operações na capital baiana por dificuldades financeiras; unidade do Rio de Janeiro segue em funcionamento.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:34

Servidores municipais de Salvador terão descontos na Escola Afro-brasileira Maria Felipa
Escola anuncia fechamento após 10 anos de funcionamento Crédito: Divulgação

A Escola Afro-brasileira Maria Felipa, reconhecida como a primeira instituição de educação infantil com foco antirracista registrada no Ministério da Educação (MEC), anunciou o encerramento de suas atividades em Salvador nesta quarta-feira (7). Após quase uma década de atuação na capital baiana, as sócias Bárbara Carine e Maju Passos confirmaram que não há mais condições de sustentar o projeto na cidade.

Em nota oficial, as fundadoras explicaram que a decisão foi motivada por desafios financeiros acumulados. Segundo o comunicado, foram investidos mais de R$ 1 milhão em recursos pessoais na unidade localizada no bairro do Garcia, além de um desgaste emocional e físico que impactou a saúde das gestoras "Salvador é o nosso lugar no mundo", diz texto publicado nas redes na instituição.

A escola, que levava o nome da heroína negra da Independência da Bahia, tornou-se referência nacional pelo ensino decolonial e trilíngue (Português, Inglês e Libras). "Lutamos todos esses anos pela manutenção do projeto na cidade. Entretanto, chegamos ao entendimento que, no momento, não é possível darmos continuidade", diz um trecho da nota de despedida.

Apesar do encerramento na Bahia, o modelo pedagógico da instituição continuará vivo no Rio de Janeiro. A unidade carioca, inaugurada recentemente em parceria com a atriz Leandra Leal, seguirá operando normalmente e, segundo as sócias, apresenta um cenário de crescimento, tendo quadruplicado o número de matrículas em apenas um ano.

A notícia gerou grande repercussão entre famílias, educadores e movimentos sociais de Salvador, que viam na Maria Felipa um quilombo educacional moderno. As gestoras agradeceram aos profissionais e às crianças que passaram pela instituição, deixando aberta a esperança de retornar à capital baiana em uma "nova conjuntura" futura.

