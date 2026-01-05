Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Demissão era uma demanda da categoria; profissionais querem ser absorvidos por nova empresa, que assume o serviço nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:23

Ufba
Ufba Crédito: Marina Silva/CORREIO

Por mais de uma década, cerca de 400 trabalhadores terceirizados atuaram nos serviços de limpeza e manutenção da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Todos eram vinculados à empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. A partir do próximo domingo (11), contudo, eles devem deixar seus postos, em meio a um fim de contrato conturbado e com denúncias de assédio moral.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Terceirizados, dos Trabalhadores da Limpeza Urbana e do Asseio e Conservação de Salvador, Maurício Roxo, foi firmado um acordo entre as partes para que os funcionários recebessem apenas 20% da multa do FGTS, embora a solicitação inicial fosse que todas as obrigações trabalhistas fossem pagas. O contrato da Ufba com a nova empresa prevê a contratação dos terceirizados da Liderança sem descontinuidade da prestação dos serviços. Para a instituição, isso evitaria a perda da memória técnica e expertise da execução do trabalho.

Leia mais

Imagem - Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio

Ufba notifica empresa de limpeza por irregularidades e suspeita de assédio

Conheça as instituições federais de ensino superior da Bahia

Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Divulgação
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Reprodução
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), campus de Teixeira de Freitas por Divulgação
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) por Marina Silva
Ifba Jacobina por Divulgação
Ifba Vitória da Conquista por Divulgação
Ifba Campo Formoso por Divulgação
Ifba Barreiras por Divulgação
Ifba Camaçari por Reprodução
Ifba Eunápolis por Divulgação
Ifba Feira de Santana por Divulgação
Ifba Ilhéus por Divulgação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) por Divulgação
IF Baiano campus Guanambi por Divulgação
 Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
O Campus Uruçuca do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
1 de 22
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO

"No princípio, a empresa disse que não demitiria os trabalhadores e que os absorveria em outros contratos. Disseram que caso alguém não quisesse fazer parte, teria que pedir demissão ou fazer transferências consideradas absurdas, como postos muito distantes de suas residências ou até para outros municípios. Mas os trabalhadores queriam ser demitidos para serem incorporados pela nova empresa", explica Maurício Roxo.

Em dezembro, a Ufba divulgou que havia notificado a Liderança por ter descumprido acordos firmados em contrato e disse estar havendo uma substituição "intempestiva" dos funcionários. "O clima é ruim, havendo relatos de que a Liderança estaria coagindo funcionários a pedirem demissão para evitar o pagamento de verbas rescisórias", informou a universidade, na ocasião.

Segundo Roxo, cerca de 90% dos funcionários assinaram o acordo e estão sendo absorvidos pela nova empresa, chamada Jutze. "É uma vergonha ter esses relatos, mas nós buscamos alternativas. Somente a Liderança atuava em todos os campi da Ufba, em todas as áreas.

O contrato da Liderança com a Ufba foi sendo renovado por meio de aditivos nos últimos anos, até perder a licitação. "São trabalhadores terceirizados. Essa é a parte mais fraca e eles temem que possam sofrer alguma retaliação", acrescenta o presidente do sindicato.

Em uma nota divulgada no mês passado, a Ufba reforçou que os trabalhadores que estão há mais tempo na instituição têm conhecimentos necessários e específicos dessas rotinas. “Substituí-los, de forma abrupta, ou transferi-los compromete a execução dos serviços e a segurança sanitária e operacional da instituição”.

A reportagem não localizou representes da Liderança, mas o espaço segue aberto para manifestação da empresa. 

Mais recentes

Imagem - Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias
Imagem - Revoada: animação baiana mistura cangaço, steampunk e ficção científica

Revoada: animação baiana mistura cangaço, steampunk e ficção científica
Imagem - Autoconhecimento e cuidado com chakras são fundamentais para começar bem 2026

Autoconhecimento e cuidado com chakras são fundamentais para começar bem 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
01

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)
03

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026