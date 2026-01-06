Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira resumo de ‘Três Graças’ desta terça-feira (6 de janeiro)

Novela é exibida após o Jornal Nacional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:37

Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças'
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

Com os acontecimentos dos últimos capítulos, a tensão só aumenta em “Três Graças”. No capítulo desta terça-feira (6), Ferette promete vingança a Rogério. Confira resumo:

Rogério (Eduardo Moscovis) ironiza Arminda (Grazi Massafera), que pede a Célio (Otávio Müller) para levá-la para a Fundação. Raul (Paulo Mendes) se emociona com a volta do pai. Ferette (Murilo Benício) avisa a Arminda (Grazi Massafera) que acabará com Rogério.

Arminda em Três Graças

Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Arminda em Três Graças por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Belo e Viviane Araújo gravam juntos pela primeira vez em ‘Três Graças’; saiba quando cena vai ao ar

Belo e Viviane Araújo gravam juntos pela primeira vez em ‘Três Graças’; saiba quando cena vai ao ar

Imagem - ‘Três Graças’: Reencontro emocionante reúne promessa e cobrança não cumprida

‘Três Graças’: Reencontro emocionante reúne promessa e cobrança não cumprida

Imagem - Arminda vive noite quente com Joaquim e acaba na rua após descoberta em Três Graças

Arminda vive noite quente com Joaquim e acaba na rua após descoberta em Três Graças

Rogério revela a Gerluce (Sophie Charlotte) que é o cliente de Claudia (Lorrana Mousinho) disse estar interessado na compra da escultura, e afirma estar ao lado da cuidadora. Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) vistam Kasper (Miguel Falabella) para saber do roubo das Três Graças, e ambos desconfiam do marchand.

Kasper avisa a Ferette da visita dos policiais. Ferette se depara com Rogério, que afirma que o sócio está com a cara mais deslavada do que antes.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - A pequena cidade mineira que atrai milhões de turistas para provar as delícias da capital do azeite

A pequena cidade mineira que atrai milhões de turistas para provar as delícias da capital do azeite
Imagem - Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’

Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’
Imagem - Oportunidade à vista? O brilho pessoal de 5 signos terá uma virada a partir desta semana (6 de janeiro)

Oportunidade à vista? O brilho pessoal de 5 signos terá uma virada a partir desta semana (6 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador
02

Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'
04

Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'