Confira resumo de ‘Três Graças’ desta terça-feira (6 de janeiro)

Felipe Sena
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:37
Com os acontecimentos dos últimos capítulos, a tensão só aumenta em “Três Graças”. No capítulo desta terça-feira (6), Ferette promete vingança a Rogério. Confira resumo:
Rogério (Eduardo Moscovis) ironiza Arminda (Grazi Massafera), que pede a Célio (Otávio Müller) para levá-la para a Fundação. Raul (Paulo Mendes) se emociona com a volta do pai. Ferette (Murilo Benício) avisa a Arminda (Grazi Massafera) que acabará com Rogério.
Arminda em Três Graças
Rogério revela a Gerluce (Sophie Charlotte) que é o cliente de Claudia (Lorrana Mousinho) disse estar interessado na compra da escultura, e afirma estar ao lado da cuidadora. Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) vistam Kasper (Miguel Falabella) para saber do roubo das Três Graças, e ambos desconfiam do marchand.
Kasper avisa a Ferette da visita dos policiais. Ferette se depara com Rogério, que afirma que o sócio está com a cara mais deslavada do que antes.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20